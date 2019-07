Autore:

Simone Valtieri

CAMPIONATO RIAPERTO A Donington sarà quasi un punto e a capo per il campionato del mondo Superbike 2019. Dopo le ultime tribolate gare di Alvaro Bautista, infatti, il mondiale riparte con appena 16 punti di margine tra il ducatista e il quattro volte campione del mondo britannico Jonathan Rea, in grado di sfruttare le circostanze avverse del rivale per riaprire un campionato che dopo le prime uscite sembrava a senso unico.

ALVARO VS JOHNNY Dopo 11 vittorie su 11 nelle prime quattro tappe del mondiale (in Olanda fu annullata la superpole race per maltempo), Alvaro Bautista è stato protagonista di un paio di passaggi a vuoto, soprattutto le caduta in gara 3 sia a Jerez che a Misano. Dal canto suo Jonathan Rea era rimasto aggrappato con le unghie e con i denti al campionato soprattutto nelle prime 4 tappe, dove a fronte dell'en plein del rivale sulla Ducati, con la sua Kawasaki aveva comunque racimolato ben 10 secondi posti e un terzo. Nelle ultime tre tappe a Imola, Jerez e Misano sono arrivati 4 successi a testa e il riavvicinamento in classifica.

MONDIALE PER DUE Il mondiale è dunque affar loro, di Bautista e Rea. Con 6 round ancora da disputare, è oggettivamente troppo ampio il solco scavato tra i primi due e il resto della flotta. Va detto però che nelle ultime uscite in tanti hanno dato fastidio ai big, con l'olandese Van der Mark in grado di portare la sua Yamaha sul gradino più alto del podio in gara-2 a Jerez, e con Lowes, Haslam, Razgatioglu e Melandri più volte a podio nelle ultime uscite. Tutti loro potranno dire qualcosa di importante a Donington, dove lo scorso anno fu Michael Van der Mark a portare a casa una superba doppietta.

GLI ORARI DEL WEEKEND Vista la concomitanza con la MotoGP al Sachsenring, sarà possibile seguire per intero il weekend della Superbike in diretta su Sky Sport Arena e su TV8. Di seguito il programma dettagliato comprensivo della classi Supersport e Supersport 300

Venerdi 5 luglio 2019

10:00-10:30 FP1A WorldSSP300

10:45-11:15 FP1B WorldSSP300

11:30-12:20 FP1 WorldSBK – Diretta Sky Sport Arena

12:30-13:15 FP1 WorldSSP

14:30-15:00 FP2A WorldSSP300

15:15-15:45 FP2B WorldSSP300 – FP2B

16:00-16:50 FP2 WorldSBK – Diretta Sky Sport Arena

17:00-17:45 FP2 WorldSSP

Sabato 6 luglio 2019

10:00-10:20 FP3 WorldSBK

10:30-10:50 FP3 WorldSSP

11:00-11:15 FP3A WorldSSP300

11:25-11:40 FP3B WorldSSP300

12:00-12:25 Superpole WorldSBK – Diretta Sky Sport Arena

12:40-13:05 Superpole WorldSSP – Diretta Sky Sport Arena

13:20-13:40 Superpole A WorldSSP300

13:50-14:10 Superpole B WorldSSP300

15:00 Gara-1 WorldSBK – Diretta TV8 e SkySport Arena

16:15-16:15 Last Chance Race WorldSSP300

Domenica 7 luglio 2019

10:00-10:15 Warm Up WorldSBK

10:25-10:40 Warm Up WorldSSP

10:50-11:05 Warm Up WorldSSP300

12:00 Superpole Race WorldSBK - Diretta Sky Sport Arena

13:15 Gara WorldSSP – Diretta Sky Sport Arena

15:00 Gara-2 WorldSBK – Diretta TV8 e Sky Sport Arena

16:15 Gara WorldSSP300 – Diretta Sky Sport Arena