Autore:

Matteo Larini

PL1, REA SENZA RIVALI La prima sessione di prove libere della Superbike sulla pista di Imola ha visto un fortissimo Jonathan Rea, capace di issarsi in testa ad inizio turno restandoci fino al termine della prima tornata di free practice. Il campione della Kawasaki è stato avvicinato solo da Chaz Davies, che al contrario del leader iberico è apparso molto più a suo agio sulle pieghe del circuito italiano. Brivido a metà sessione per Eugene Laverty, vittima di una brutta caduta che ha costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa: il centauro Ducati si è fratturato entrambi i polsi e, non potendo correre nel resto del fine settimana, volerà in serata a Barcellona.

PL2, REA AL FOTOFINISH Se nella prima sessione il dominio di Rea era stato totale, nel turno pomeridiano il miglior tempo del nordirlandese è arrivato solo all’ultimissimo giro, in cui l’alfiere Kawasaki ha piazzato un quarto settore record che gli ha permesso di tornare in testa. Il campione in carica ha migliorato il suo tempo di tre decimi (1:46.374 vs 1:46.636), seguito ancora una volta da Davies, molto rapido e in testa fino all’ultima tornata prima dello scadere del tempo. Terzo Tom Skyes con la BMW, bravo a recuperare oltre un secondo rispetto al riferimento siglato al mattino, mentre Bautista, così come al mattino, è sembrato piuttosto in difficoltà a trarre il massimo dalla sua moto e non è andato oltre il quarto tempo in 1:47.086. Ottavo Alex Lowes, mentre Marco Melandri non è riuscito a trovare il giusto assetto concludendo in un’anonima tredicesima posizione sulla pista di casa.

WSBK Imola 2019, tempi e distacchi prove libere:

Pilota Moto Tempo Distacco 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'46.636 2 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'46.924 0.288 3 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'47.270 0.634 4 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'47.434 0.798 5 T. SYKES BMW S1000 RR 1'47.552 0.916 6 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'47.559 0.923 7 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'47.828 1.192 8 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'47.973 1.337 9 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'48.011 1.375 10 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'48.319 1.683 11 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'48.430 1.794 12 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'48.457 1.821 13 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'48.808 2.172 14 L. ZANETTI Ducati Panigale V4 R 1'48.908 2.272 15 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'49.302 2.666 16 H. BARBERA Kawasaki ZX-10RR 1'49.739 3.103 17 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'50.024 3.388 18 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'50.750 4.114 19 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'51.747 5.111