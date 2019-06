Autore:

Simone Valtieri

BRAVO MICHAEL Giornata agrodolce per Alvaro Bautista e per la Ducati, impegnata nella domenica di gara dello Spanish Round di Jerez de la Frontera. Il leader della classifica iridata ha iniziato bene, vincendo di autorevolezza la Superpole Race, poi però è caduto in avvio di Gara-2 lasciando per strada punti preziosi, molti dei quali raccolti da Jonathan Rea. Il britannico è stato autore di un opaco 4° posto in mattinata, e di un discreto 2° al pomeriggio, dietro al bravissimo Michael Van der Mark, competititivo sin da venerdì mattina su questa pista con la Yamaha. E a poposito di Yamaha, il nostro Marco Melandri, terzo nella Superpole Race, si stende invece in gara-2 portando con sé anche la Ducati di Chaz Davies.

SUPERPOLE RACE La gara del mattino aveva visto l'affermazione senza rivali di Alvaro Bautista, che aveva preceduto la coppia di Yamaha composta da Michael Van der Mark (il pilota che torna a casa con il maggior numero di punti dalla trasferta spagnola, ben 54) e Marco Melandri. Jonathan Rea non era invece riuscito a fare meglio del quarto posto. In avvio di gara-2 però era arrivata la caduta di Bautista, che aveva lasciato via libera proprio a Rea.

GARA-2 Il campione del mondo in carica è stato però ripreso presto da Michael Van der Mark che lo ha passato e staccato, andandosi a prendere una meritata vittoria. Poco dopo gara-2 doveva dire addio anche a Melandri e Davies, scivolato il primo che si è portato appresso il secondo nella ghiaia. Il terzo posto l'ha così agguantato il turco Razgatlioglu davanti a un bravissimo Michael Ruben Rinaldi, quarto e in grado di battere in pista un veterano come Leon Haslam. Il GP si è chiuso con due giri d'anticipo a causa della ghiaia portata in pista dalla moto di Kiyonari, scivolato nel finale. Ora i punti di vantaggio in classifica per Bautista sono 41, due in meno rispetto all'inizio del weekend.

Risultati Superpole Race - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera

Pos Pilota Moto Giri Distacco 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 10 2 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 10 +2.743 3 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 10 +2.954 4 J. REA Kawasaki ZX-10RR 10 +4.749 5 T. SYKES BMW S1000 RR 10 +7.443 6 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 10 +7.710 7 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 10 +9.565 8 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 10 +11.937 9 S. CORTESE Yamaha YZF R1 10 +12.243 10 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 10 +12.958 11 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 10 +15.062 12 T. BRIDEWELL Ducati Panigale V4 R 10 +16.760 13 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 10 +19.067 14 Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 10 +19.496 15 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 10 +19.791 16 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 10 +27.469 17 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 10 +27.770 RET A. LOWES Yamaha YZF R1 3 +7 giri RET L. BAZ Yamaha YZF R1 0

Risultati Gara-2 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera