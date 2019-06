Autore:

Simone Valtieri

SUPER SUPERPOLE! A Jerez, in casa di Alvaro Bautista, Jonathan Rea sta provando a cambiare l'inerzia del mondiale Superbike 2019, iniziato con la dittutura del ducatista dalla Castiglia. Ed è proprio al termine di una sessione di qualifica mozzafiato che il britannico si porta a casa la Superpole per appena 36 millesimi sul rivale, siglando anche il nuovo record della pista andalusa in 1'38"247!

LOTTA A DUE Visto il risicato margine tra i due, Gara-1 di oggi pomeriggio alle 14 potrebbe essere il primo vero e proprio confronto tra i due, che sin qui non hanno mai battagliato in pista: troppo superiore Bautista nei primi quattro round, troppo davanti Rea nel fine settimana imolese. A Jerez dunque è attesa la grande battaglia al quale però potrebbero partecipare anche altri piloti. Il terzo in classifica, bravissimo, è stato Marco Melandri, che con la sua Yamaha del team GRT ed è staccato di appena due decimi e mezzo, e nel corso delle tre liberi precedenti altri piloti hanno fatto vedere buone cose, soprattuto il compagno di moto di "Macio", Michael Van der Mark.

LA GRIGLIA Dietro ai primi tre scatteranno i britannici Alex Lowes (Yamaha), Leon Haslam (Kawasaki) e Tom Sykes (BMW), con un ritardo dalla vetta compreso tra il mezzo secondo e i sei decimi, terza fila per Van der Mark (Yamaha), Torres (Kawasaki) e Cortese (Yamaha). In difficoltà Chaz Davies, con l'altra Ducati del team Aruba.it, dietro anche al nostro Michael Ruben Rinaldi, decimo con la Ducati del team Barni Racing, e al turco Razgatlioglu (Kawasaki). Penultimo Alessandro Delbianco, che precede l'altra Honda CBR1000RR di Kiyonari. Di seguito i risultati completi della Superpole e delle tre sessioni di libere dello Spanish Round Superbike.

Risultati Superpole - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'38.247 9 2 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'38.283 +0.036 12 3 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'38.498 +0.251 9 4 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'38.734 +0.487 10 5 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'38.762 +0.515 8 6 T. SYKES BMW S1000 RR 1'38.846 +0.599 8 7 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'38.849 +0.602 10 8 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'38.899 +0.652 11 9 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'39.077 +0.830 9 10 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'39.090 +0.843 7 11 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'39.330 +1.083 8 12 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'39.649 +1.402 13 13 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'39.712 +1.465 9 14 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'39.890 +1.643 10 15 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'39.999 +1.752 10 16 T. BRIDEWELL Ducati Panigale V4 R 1'40.376 +2.129 8 17 Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 1'40.738 +2.491 11 18 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'40.747 +2.500 6 19 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'40.846 +2.599 12

Risultati FP3 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'39.150 10 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'39.332 +0.182 11 3 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'39.494 +0.344 11 4 T. SYKES BMW S1000 RR 1'39.581 +0.431 9 5 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'39.713 +0.563 9 6 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'40.008 +0.858 11 7 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'40.040 +0.890 9 8 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'40.044 +0.894 9 9 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'40.068 +0.918 9 10 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'40.172 +1.022 12 11 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'40.253 +1.103 12 12 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'40.424 +1.274 9 13 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'40.723 +1.573 12 14 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'40.840 +1.690 10 15 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'40.922 +1.772 12 16 Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 1'41.611 +2.461 9 17 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'41.719 +2.569 12 18 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'42.106 +2.956 10 19 T. BRIDEWELL Ducati Panigale V4 R 1'42.997 +3.847 8

Risultati FP2 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'39.428 25 2 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'39.695 +0.267 23 3 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'39.732 +0.304 24 4 T. SYKES BMW S1000 RR 1'39.934 +0.506 21 5 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'40.057 +0.629 16 6 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'40.192 +0.764 24 7 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'40.365 +0.937 11 8 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'40.419 +0.991 21 9 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'40.562 +1.134 20 10 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'40.616 +1.188 20 11 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'40.637 +1.209 22 12 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'40.742 +1.314 16 13 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'40.855 +1.427 12 14 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'40.918 +1.490 19 15 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'41.042 +1.614 20 16 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'41.728 +2.300 19 17 Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 1'41.925 +2.497 23 18 T. BRIDEWELL Ducati Panigale V4 R 1'42.016 +2.588 15 19 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'42.172 +2.744 17

Risultati FP1 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera