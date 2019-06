Autore:

Matteo Larini

VINCE REA Quello che, a giudicare dalle prime gare, avrebbe dovuto essere un Mondiale monocolore Ducati nelle mani di un fortissimo Alvaro Bautista, sta iniziando a prendere un'altra piega: il campione in carica Rea, dopo alcune gare di assestamento, è riuscito a ritrovare pian piano vigore, tanto che a Misano ha messo a segno una 'doppietta' di vittorie che gli permettono di recuperare terreno in classifica, complice anche l'errore del rivale numero uno.

BAUTISTA SCIVOLA A spalancare le porte ad una vittoria del nordirlandese Rea era stato proprio lo stesso Bautista, protagonista di una scivolata nel corso del secondo giro: lo spagnolo è però riuscito a ripartire, concludendo la corsa in un'anonima quattordicesima posizione. Il successo del campione in carica, comunque, non è arrivato in tutta tranquillità, perché un arrembante Toprak Razgatlioglu ha venduto cara la pelle dando vita ad un duello all'ultimo sangue con il portacolori Kawasaki, attaccato senza successo all'ultima curva dal rivale.

MALE MELANDRI Marco Melandri avrebbe avuto la possibilità di concludere sul podio, ma una caduta nel finale della corsa lo ha messo fuori dai giochi: così, il pilota italiano meglio piazzato è stato Rinaldi, mentre Pirro ha chiuso ottavo alle spalle di un deludente Chaz Davies, incapace di lottare per un podio che è stato totalmente monopolizzato dalla Kawasaki, che ha piazzato Rea in prima posizione, seguito da Razgatlioglu e da Haslam, terzo a cinque secondi dalla vetta.

SUPERPOLE RACE Nella superpole race, a vincere era stato Alvaro Bautista, seguito da Alex Lowes su Yamaha e Haslam sulla Kawasaki. Quarta l'altra Kawasaki di Razgatlioglu e quinta quella del campione in carica Jonathan Rea. Ottavo Pirro e sesto Marco Melandri.

WSBK Misano, Gara-2: ordine d'arrivo e distacchi

Pos Pilota Moto Giri Distacco 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 21 2 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 21 +0.381 3 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 21 +5.880 4 A. LOWES Yamaha YZF R1 21 +6.203 5 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 21 +7.147 6 T. SYKES BMW S1000 RR 21 +7.682 7 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 21 +10.916 8 M. PIRRO Ducati Panigale V4 R 21 +14.268 9 L. ZANETTI Ducati Panigale V4 R 21 +20.043 10 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 21 +22.127 11 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 21 +27.107 12 L. BAZ Yamaha YZF R1 21 +27.475 13 S. CAVALIERI Ducati Panigale V4 R 21 +36.333 14 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 21 +37.033 15 S. CORTESE Yamaha YZF R1 21 +47.697 16 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 21 +50.834 17 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 21 +1'05.352 Non classificati RIT L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 18 +3 giri RIT Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 17 +4 giri RIT A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 9 +12 giri

WSBK Misano, SuperPole Race: ordine d'arrivo e distacchi