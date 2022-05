La superbike fa tappa nei Portogallo gli orari TV su Sky e TV8

Nel weekend del 22 maggio la Superbike fa tappa in Portogallo a Estoril: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del secondo round WorldSBK 2022

ROUND ESTORIL IN TV A distanza di quasi un mese dal roundi di Assen, torna la Superbike con la terza tappa stagionale in Portogallo, sul tracciato dell'Estoril. Gli occhi sono tutti puntati sul trio delle meraviglie: il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, un po' in difficoltà con la sua Yamaha nelle prime tappe, il sei volte iridato Jonathan Rea con la Kawasaki, protagonista di due vittorie e di un incidente proprio con il turco nei Paesi Bassi, e l'iberico Alvaro Bautista che con la Ducati è in testa alla classifica iridata, sempre sul podio nelle prime sei gare stagionali. Proveranno a essere della partita anche il bravo Michael Ruben Rinaldi, in difficoltà ad Assen, Andrea Locatelli (Yamaha), quarto in classifica e sul podio di gara-2 nell'ultima uscita, e Axel Bassani (Ducati), mentre sono attesi a passi avanti anche Alex Lowes con la Kawasaki, Garrett Gerloff con la Yamaha e le due Honda ufficiali di Iker Lecuona e Xavi Vierge. Chi dovrà proseguire i progressi mostrati nella seconda uscita stagionale è Scott Redding con la BMW.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento lusitano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta (le due gare, non la superpole race che è in differita) in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

WSBK 2021: Jonathan Rea (Kawasaki)

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 20 maggio

11:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

16:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 21 maggio

10:00 - WorldSBK FP3

12:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

15:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 22 maggio

10:00 - WorldSBK Warm Up

12:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 14.00)*

15:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/05/2022