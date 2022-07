La superbike fa tappa a Donington, gli orari TV su Sky e TV8

Nel weekend del 12 giugno la Superbike fa tappa in Gran Bretagna a Donington: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK 2022

ROUND DONINGTON IN TV Dopo quasi un mese di pausa, torna il mondiale Superbike, al Donington Park in Gran Bretagna. A Misano era andata in scena la fuga iridata di Alvaro Bautista, vincitore di gara-1 e gara-2, e secondo nella superpole race vinta (finalmente) da Toprak Razgatlioglu, al primo successo dell'anno e con il numero 1 sulla carena. In classifica Bautista può contare su 220 punti, contro i 184 del padrone di casa Jonathan Rea con la Kawasaki e 141 sul turco della Yamaha. Ma a Donington puntano a fare bene anche gli italiani Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani e gli spagnoli Iker Lecuona e Xavi Vierge, mentre saranno a caccia del primo podio stagionale gli altri due padroni di casa, Alex Lowes con la Kawasaki e Scott Redding con la BMW. Occhio, soprattutto, alla pioggia, spesso protagonista oltremanica, condizioni nelle quali Johnny Rea ha già dimostrato di trovarsi a meraviglia.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento britannico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta (le due gare, non la superpole race che è in differita) in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

WSBK 2021, Donington: Jonathan Rea (Kawasaki)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 10 giugno

11:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

16:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 11 giugno

10:00 - WorldSBK FP3

12:10 - WorldSBK Superpole (SKY, TV8)

15:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 12 giugno

10:00 - WorldSBK Warm Up

12:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 14.00)*

15:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

