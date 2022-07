WorldSBK Donington 2022, Razgatlioglu subito veloce nelle libere del mattino

That's a wrap on #WorldSBK FP1 at Donington Park! 😎@toprak_tr54 takes P1️⃣ honours for @PataYamahaBRIXX, followed by @jonathanrea P2️⃣ and @michaelrinaldi_ in P3️⃣ ⚔️



The boys are back on track at 1500 GMT (CET +1)#GBRWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/7Q63xtD0HS