RIPARTENZA Il Mondiale Superbike è stato il solo, tra i grandi campionati mondiali a due e quattro ruote, a riuscire a partire con la sua stagione con un evento ''regolare'', quello disputato in Australia poco prima che la pandemia di Coronavirus Covid-19 prendesse il sopravvento. La MotoGP era riuscita a far correre solo Moto2 e Moto3 in Qatar, mentre altri campionati non sono mai partiti. Il piano per far proseguire la stagione è stato svelato nel weekend da Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, che ha ipotizzato una ripresa a una settimana di distanza dalla MotoGP.

VIA IN SPAGNA Il Motomondiale dovrebbe infatti tornare in sella il 19 luglio con uno dei GP rimandati (Spagna, Francia, Italia o Catalunya) mentre la Superbike è prevista la settimana successiva con un round in Spagna, o a Jerez o ad Aragon. A spiegare nel dettaglio ci ha pensato Ezpeleta: ''La nostra idea è quella di cominciare a luglio con la MotoGP. Dobbiamo ancora decidere dove e quando. Per quanto riguarda il Mondiale Superbike siamo in una situazione simile, visto che alcuni tracciato ospitano sia MotoGP e che derivate potremmo organizzare un round per le derivate di serie la setimana successiva a quella del Motomondiale''.

RESTART ANDALUSO Tale ipotesi farebbe pensare a un via della stagione MotoGP da Jerez il 19 luglio, e poi di una seconda tappa del Mondiale Superbike nella stessa sede il 26 luglio successivo. ''È un'eventualità che stiamo studiando assieme agli organizzatori di questi eventi'' - ha spiegato in merito Carmelo Ezpeleta, prima di concludere - ''Vogliamo avere il miglior calendario possibile, per noi è una priorità far concludere entrambi i campionati''. Va sottolineato, comunque, come il round britannico di Donington sia ancora previsto in calendario per il 4-5 luglio, ma le parole del dirigente spagnolo anticipano, di fatto, un suo spostamento o una sua cancellazione.