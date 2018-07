Autore:

Simone Dellisanti

MARE E MOTO Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Gran Premio degli Usa a Laguna Seca. Sul circuito di Misano la sfida si riaccende a partire da venerdì (6 luglio) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Misano in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete l'analisi del fine settimana e le nostre pagelle.

LE CURIOSITA' Il Misano World Circuit, chiamato fino al 2006 Circuito Internazionale Santa Monica, è una pista molto conosciuta dagli appassionati, soprattutto per le sue curve da affrontare a tutta velocità: il Tramonto, il Carro, la Quercia sono solo alcune delle tante insidie nascoste al suo interno. Per rimanere al passo con gli standard regolamentari dei vari Campionati, è stato oggetto fin dal 1993 di ingenti lavori di ristrutturazione, tra i quali ricordiamo l'inversione del senso di marcia da antiorario ad orario a partire dalla stagione 2007. Per quanto riguarda le statistiche, Misano è anche definito come il “circuito delle doppiette”: il primo ad inaugurarle fu Doug Polen nel 1991, seguito da John Kocinski nel 1996 con pole position e giro veloce, da Carl Fogarty nel 1999 su Ducati 996 per poi passare ai due “Troys”, prima Corser e poi Bayliss. Mr Crocodile è il pilota al vertice di questa speciale classifica, nella quale primeggia anche per il numero di pole position conquistate nella sua lunga carriera, mentre il suo connazionale Mr Baylisstic detiene il maggior numero di vittorie, ben sei nel periodo 2001-2007 tutte su Ducati. Negli ultimi tre anni, invece, sono gli inglesi a farla da padrone: prima Tom Sykes e poi Jonathan Rea, sempre ed esclusivamente in sella alle loro Kawasaki. Come sono andate le manche dell'anno scorso? Sykes ha vinto Gara 1 dopo che Rea ha centrato Davies alla curva 14 all'ultimo giro, mentre Melandri è arrivato al successo in Gara 2 arpionando il 100esimo trionfo di un italiano in Superbike.

ORARI TV Il round italiano del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia2 e in differita su Eurosport.

Programmazione Italia 2

Sabato

8:40: Superbike - Prove Libere 3

9:10: Supersport - Prove Libere 3

10:15: Superbike - Qualifiche Superpole

12:40: Superbike - Gara-1 (anche su Italia1)

14:00: Supersport - Qualifiche

15:20: STK1000 – Qualifiche

Domenica

9:05: Supersport - Warm-Up

9:30: Superbike - Warm-Up

10:00: STK1000 - Warm Up

11:20: Supersport - Gara

12:40: Superbike - Gara-2 (anche su Italia1)

15:10: STK1000 - Gara

Programmazione Eurosport

Sabato

Eurosport

16:00: Superbike - Gara-1 (differita)

Eurosport-2

12:45: Superbike - Gara-1

16:45: Superbike - Gara-1 (sintesi)

18:45: Superbike - Gara-1 (sintesi)

21:15: Superbike - Gara-1 (sintesi)

Domenica

Eurosport

22:00: Supersport - Gara (sintesi)

22:30: Superbike - Gara-2 (differita)

00:15: Supersport - Gara (sintesi)

00:45: Superbike - Gara-2 (sintesi)

Eurosport 2

14:30: Supersport - Gara (sintesi)

15:00: Superbike - Gara-2 (differita)

20:00: Superbike - Gara-2 (sintesi)

CLASSIFICA COMBINATA FP3

Pilota Moto FP1 FP2 FP3 Tempo Gap Rel. 1 32 L. SAVADORI Aprilia 1'36.025 1'34.562 1'34.562 2 50 E. LAVERTY Aprilia 1'35.931 1'35.002 1'35.002 0.440 0.440 3 1 J. REA Kawasaki 1'35.128 1'35.003 1'35.003 0.441 0.001 4 76 L. BAZ BMW 1'35.781 1'35.025 1'35.025 0.463 0.022 5 22 A. LOWES Yamaha 1'35.263 1'35.048 1'35.048 0.486 0.023 6 2 L. CAMIER Honda 1'35.484 1'35.211 1'35.211 0.649 0.163 7 33 M. MELANDRI Ducati 1'35.326 1'35.294 1'35.294 0.732 0.083 8 12 X. FORES Ducati 1'35.865 1'35.364 1'35.364 0.802 0.070 9 7 C. DAVIES Ducati 1'35.771 1'35.369 1'35.369 0.807 0.005 10 66 T. SYKES KawasakI 1'35.577 1'35.385 1'35.385 0.823 0.016 11 21 M. RINALDI Ducati 1'36.643 1'35.439 1'35.439 0.877 0.054 12 60 M. VAN DER MARK Yamaha 1'35.967 1'35.663 1'35.663 1.101 0.224 13 81 J. TORRES MV Agusta 1'36.507 1'35.807 1'58.955 1'35.807 1.245 0.144 14 36 L. MERCADO Kawasaki 1'36.606 1'35.941 1'57.666 1'35.941 1.379 0.134 15 94 N. CANEPA Yamaha 1'36.246 1'36.136 1'36.136 1.574 0.195 16 68 Y. HERNANDEZ Kawasaki 1'37.074 1'36.705 1'36.705 2.143 0.569 17 40 R. RAMOS Kawasaki 1'37.028 1'36.777 1'36.777 2.215 0.072 18 54 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki 1'36.918 1'37.343 1'36.918 2.356 0.141 19 24 A. ANDREOZZI Yamaha 1'37.119 1'37.317 1'37.119 2.557 0.201 20 99 P. JACOBSEN Honda 1'37.200 1'37.717 1'37.200 2.638 0.081 21 45 J. GAGNE Honda 1'37.439 1'37.518 1'37.439 2.877 0.239

QUALIFICHE

Pilota Moto Tempo Gap 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10RR 1'33.640 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'33.673 0.033 3 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1'34.281 0.641 4 X. FORES Ducati Panigale R 1'34.363 0.723 5 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1'34.400 0.760 6 L. BAZ BMW S 1000 RR 1'34.527 0.887 7 C. DAVIES Ducati Panigale R 1'34.532 0.892 8 M. MELANDRI Ducati Panigale R 1'34.533 0.893 9 J. TORRES MV Agusta 1000 F4 1'34.569 0.929 10 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'34.597 0.957 11 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'34.605 0.965 12 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'35.239 1.599 13 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'35.473 14 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'35.869 0.396 15 Y. HERNANDEZ Kawasaki ZX-10RR 1'35.918 0.445 16 N. CANEPA Yamaha YZF R1 1'36.064 0.591 17 P. JACOBSEN Honda CBR1000RR 1'36.233 0.760 18 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 1'36.348 0.875 19 J. GAGNE Honda CBR1000RR 1'36.599 1.126 20 M. RINALDI Ducati Panigale R 1'36.644 1.171 21 A. ANDREOZZI Yamaha YZF R1 1'37.297 1.824

GARA UNO

Pilota Bike Gap 1 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 2 7 C. DAVIES Ducati Panigale R 2.791 3 50 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 3.700 4 60 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 4.921 5 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10RR 6.713 6 12 X. FORES Ducati Panigale R 11.065 7 33 M. MELANDRI Ducati Panigale R 12.375 8 32 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 12.995 9 2 L. CAMIER Honda CBR1000RR 13.840 10 36 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 32.317 11 54 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 36.316 12 94 N. CANEPA Yamaha YZF R1 37.665 13 40 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 39.466 14 45 J. GAGNE Honda CBR1000RR 39.896 15 24 A. ANDREOZZI Yamaha YZF R1 48.461 16 99 P. JACOBSEN Honda CBR1000RR 54.364 17 21 M. RINALDI Ducati Panigale R 3 Laps 18 81 J. TORRES MV Agusta 1000 F4 4 Laps

GARA DUE