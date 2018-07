Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTE LE NOVITÀ In seguito alla doppietta firmata da Jonathan Rea sul circuito americano di Laguna Seca, la Commissione interna del Mondiale SBK ha deciso di introdurre alcune modifiche al regolamento della stagione attuale. In particolare è stata chiarita la procedura da seguire in caso di spegnimento della moto in griglia di partenza: nel caso in cui succedesse ciò, il pilota non potrà riaccenderla direttamente ma in pista, ma solo una volta tornato in pit-lane. Per il 2019, la modifica più importante riguarda il Mondiale Supersport, dove verrà resa disponibile la centralina unica MKE7 prodotta dalla Mectronik (tra l'altro già disponibile ai primi test dal prossimo round di Portimao del 14-16 settembre).