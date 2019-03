Autore:

Simone Valtieri

ROSSO DAVANTI Nella mattinata italiana è scattato a Buriram, in Thailandia, il secondo round del Campionato Mondiale Superbike 2019. Davanti a tutti nelle due sessioni di prove libere odierne ha chiuso il leader del mondiale Alvaro Bautista, che non molla la manopola del gas e regola il campione del mondo in carica Jonathan Rea in entrambe le sessioni. Il pilota spagnolo della Ducati, dopo aver letteralmente dominato il round iniziale a Phillip Island, comincia alla grande anche il secondo weekend dell'anno, ma Rea su Kawasaki, e i quattro piloti Yamaha, Cortese, Lowes, Van der Mark e Melandri, non sono molto distanti.

PL1 Nel dettaglio Bautista ha chiuso la prima sessione con il tempo di 1'33"089, ottenuto con la sua Panigale V4 R, precedendo di circa 2 decimi la Kawasaki ZX-10RR di Jonathan Rea e rifilando ben 8 decimi a Van der Mark e nove a Melandri, entrambi sulla YZF R1. Sykes con la BMW S1000 RR aveva chiuso in quinta posizione, davanti ancora agli yamahisti Lowes e Cortese e all'altro ducatista Davies, staccato di ben 1"1 dal compagno. Nella top ten anche una terza Ducati, quella dell'irlandese Laverty, e Leon Haslam, che incassa 1"2 dal compagno di Kawasaki Rea, e 1"4 dalla vetta.

PL2 Nella sessione pomeridiana Bautista ha abbassato il suo crono di circa un decimo, chiudendo in 1'32"971 e portando a tre decimi il margine su Rea, che ha invece migliorato di appena 2 centesimi rispetto al tempo della mattinata. In terza posizione è salito Sandro Cortese, a mezzo secondo dalla Ducati del leader, primo di un poker di Yamaha che prosegue con Alex Lowes, Michael Van der Mark e Marco Melandri, tutti e quattro racchiusi in un decimo e mezzo. Haslam con la Kawasaki, risale in settima posizione, e precede Laverty, l'hondista Cmier e la BMW di Tom Sykes. Per quanto riguarda gli italiani Rinaldi è progredito dal 17° tempo della mattinata al 14° del pomeriggio, mentre Delbianco è sempre fanalino di coda con la sua Honda.

Risultati FP1 - Thai Round Buriram

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati Panigale V4 R 1'33.089 20 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'33.288 +0.199 17 3 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'33.911 +0.822 17 4 Marco Melandri Yamaha YZF R1 1'34.025 +0.936 15 5 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'34.029 +0.940 17 6 Alex Lowes Yamaha YZF R1 1'34.150 +1.061 19 7 Sandro Cortese Yamaha YZF R1 1'34.189 +1.100 18 8 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'34.244 +1.155 18 9 Eugene Laverty Ducati Panigale V4 R 1'34.291 +1.202 14 10 Leon Haslam Kawasaki ZX-10RR 1'34.556 +1.467 22 11 Jordi Torres Kawasaki ZX-10RR 1'34.741 +1.652 15 12 Leon Camier Honda CBR1000RR 1'34.853 +1.764 12 13 Markus Reiterberger BMW S1000 RR 1'34.933 +1.844 12 14 Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR 1'34.967 +1.878 16 15 Leandro Mercado Kawasaki ZX-10RR 1'35.199 +2.110 15 16 Toprak Razgatioglu Kawasaki ZX-10RR 1'35.208 +2.119 15 17 Michael Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'35.688 +2.599 17 18 Thitipong Warokorn Kawasaki ZX-10RR 1'35.927 +2.838 18 19 Alessandro Delbianco Honda CBR1000RR 1'36.972 +3.883 17

Risultati FP2 - Thai Round Buriram