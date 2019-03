Autore:

Simone Valtieri

SUPER ALVARO Alvaro Bautista si candida a dominare anche il round 2 del mondiale Superbike 2019. Dopo aver vinto tutte e tre le gare nella tappa inaugurale in Qatar, il centauro spagnolo in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Aruba.it partirà in pole in gara-1 del Thai Round, grazie a un super giro in 1'31"912 sul traccito di Buriram, unico sotto ai 92 secondi. Alle sue spalle il campione del mondo in carica, Jonathan Rea, che con la Kawasaki ZX-10RR è rimasto a 429 millesimi.

MELANDRI SETTIMO In terza posizione scatterà Alex Lowes con la Yamaha YZF-R1 del team Pata, rimasto a un solo decimo da Rea, e davanti a Sandro Cortese con l'altra Yamaha del team GRT di 168 millesimi. Leon Haslam, compagno di team di Rea, ha messo la sua Kawasaki in quinta posizione, incassando 3 decimi dal compagno e quasi 8 dal poleman Bautista, mentre chiude la seconda fila Tom Sykes su BMW S1000-RR. Marco Melandri partirà in 7° posizione, incassando però oltre un secondo dalla pole; dietro di lui le due Ducati di Laverty e Davies e l'altra Yamaha di Van der Mark. Rinaldi scatterà invece 16° con la sua Ducati del Barni Racing team, mentre Delbianco è 19° e ultimo con la Honda CBR1000 del team Althea.

LIBERE 3 Bautista ha dominato anche la sessione di libere del mattino, con 2 decimi di margine sempre su Rea, poi Lowes, Cortese, Haslam, Van der Mark, Sykes, Melandri, Davies e Reiterberger nella top ten. Nella classe Supersport da segnalare la superpole di Jules Cluzel, che ha beffato le altre due Yamaha di Randy Krummenacher e dell'italiano Fabio Caricasulo. 5° Raffaele De Rosa su Mv Agusta.

Risultati Superpole - Thai Round Buriram

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alvaro Bautista Ducati Panigale V4 R 1'31.912 10 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'32.341 +0.429 8 3 Alex Lowes Yamaha YZF R1 1'32.440 +0.528 8 4 Sandro Cortese Yamaha YZF R1 1'32.608 +0.696 8 5 Leon Haslam Kawasaki ZX-10RR 1'32.688 +0.776 9 6 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'32.909 +0.997 7 7 Marco Melandri Yamaha YZF R1 1'33.002 +1.090 10 8 Eugene Laverty Ducati Panigale V4 R 1'33.037 +1.125 10 9 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'33.196 +1.284 12 10 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'33.243 +1.331 10 11 Markus Retierberger BMW S1000 RR 1'33.257 +1.345 10 12 Leon Camier Honda CBR1000RR 1'33.269 +1.357 10 13 Toprak Raztagioglu Kawasaki ZX-10RR 1'33.466 +1.554 8 14 Leandro Mercado Kawasaki ZX-10RR 1'33.529 +1.617 9 15 Jordi Torres Kawasaki ZX-10RR 1'33.535 +1.623 11 16 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'33.651 +1.739 8 17 Riuyichi Kiyonari Honda CBR1000RR 1'33.758 +1.846 13 18 Thitipong Warokorn Kawasaki ZX-10RR 1'33.817 +1.905 10 19 Alessandro Delbianco Honda CBR1000RR 1'35.596 +3.684 7

Risultati FP3 - Thai Round Buriram