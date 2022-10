WorldSBK Portimao 2022, Rea in pole position, Ducati in difficoltà

BAUTISTA SOTTO PRESSIONE È Jonathan Rea il poleman della classe Superbike nel Round di Portimao! Il campionissimo della Kawasaki, da sempre a suo agio sui saliscendi del Circuito do Algarve, ha griffato la superpole (la 40° in carriera) con il tempo di 1:39.610 (record di categoria), scendendo sotto ai 100 secondi e precedendo di 162 millesimi il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu su Yamaha, il più veloce per distacco delle FP3 del mattino. A conferma del fatto che le due moto giapponesi vadano molto forte a Portimao ci sono la terza e quarta posizione raccolte dai rispettivi compagni di team, Alex Lowes e Andrea Locatelli. In seconda fila con l'italiano ci saranno il francese Loris Baz su BMW e lo spagnolo Iker Lecuona su Honda. In difficoltà le Ducati, visto che per trovare la prima bisogan scendere fino al nono posto con il leader della classifica Alvaro Bautista preceduto anche dalla Yamaha di Garrett Gerloff e dalla BMW di Scott Redding. Va detto che a ben tre ducatisti sono stati tolti i migliori tempi per via di una bandiera gialla in curva 1, e che - nello specifico - Bautista sarebbe scattato in terza posizione. In quarta fila ci sono la Honda di Xavi Vierge e le Ducati dell'italiano Michael Ruben Rinaldi e del tedesco Philipp Oettl, a cui è toccata la stessa sorte di Bautista. Solo 14° Axel Bassani, preceduto anche dalla Yamaha del buon Roberto Tamburini.

Risultati Gara-1 Superbike Round Portimao

Dopo le 15.45

Risultati Superpole Superbike Round Portimao

Risultati FP3 Superbike Round Portimao

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/10/2022