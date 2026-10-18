SBK Jerez: Bulega non si ferma più! Vittoria numero 51 e record di podi

Nicolò Bulega conquista la Superpole Race a Jerez e sale a 51 vittorie in carriera, una meno di Bayliss. Lecuona e Sam Lowes completano il podio Ducati

Nicolò Bulega non conosce soste e conquista anche la Superpole Race del Round di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026 sul circuito di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo della Ducati ufficiale, già dominatore delle qualifiche e di Gara-1, scatta dalla pole position e difende il comando dall'attacco iniziale di Sam Lowes con la Panigale del team Marc VDS, prima di imporre ancora una volta il proprio ritmo e involarsi verso il successo. Alle sue spalle Iker Lecuona riesce a superare il britannico e a consolidare la seconda posizione, ma non trova il passo necessario per impensierire il compagno di squadra, che taglia il traguardo con 797 millesimi di vantaggio sullo spagnolo e 4''740 su Lowes. Per Bulega è la 51ª vittoria in carriera nel WorldSBK, appena una in meno delle 52 conquistate da Troy Bayliss, un traguardo che potrebbe raggiungere già nella gara conclusiva del pomeriggio. Non è però l'unico primato della mattinata: con il 35° podio stagionale supera il record di 34 stabilito da Jonathan Rea nel 2019, mentre i 701 punti in classifica lo rendono il primo pilota nella storia della Superbike a sfondare quota 700 in una singola stagione. A completare la prestazione arriva anche il nuovo record sul giro in gara, fissato in 1'37.196, ulteriore dimostrazione di una superiorità che ha caratterizzato praticamente tutto il campionato.

Montella quarto, Bautista rimonta. Surra ottavo

Alle spalle del terzetto Ducati, Yari Montella con la Panigale del team Barni conquista la quarta posizione dopo aver superato Alex Lowes con la Bimota alla curva 13 già nel primo giro. Il britannico chiude quinto, precedendo Alvaro Bautista, autore di una rimonta dalla nona casella dello schieramento fino al sesto posto, mentre Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team GoEleven termina settimo. Ottava posizione per Alberto Surra, che dopo i tre podi conquistati a Estoril non riesce a ripetersi ma si mette comunque in evidenza con un bel sorpasso alla prima curva ai danni di Tommy Bridewell, costretto a cedere anche a Xavi Vierge nell'ultimo giro. Lo spagnolo della Yamaha strappa così la nona posizione, ultima utile per modificare la griglia di partenza di Gara-2, mentre Bridewell scivola decimo davanti alla BMW di Miguel Oliveira, undicesimo. Con sei Ducati nelle prime otto posizioni, la casa di Borgo Panigale conferma la propria superiorità anche nell'ultima domenica della stagione. Tutto è dunque pronto per la gara conclusiva delle 15:30, nella quale Bulega inseguirà la dodicesima tripletta stagionale e soprattutto il record di 52 vittorie di Troy Bayliss, mentre alle sue spalle resta aperta la lotta per gli ultimi piazzamenti di prestigio del campionato.

Battling it out till the very end⚔️🔥@19Bautista is through on @tommybridewell, giving it his all on the very last day💨#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/BjlcmkwFAh — WorldSBK (@WorldSBK) October 18, 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Jerez 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Jerez 2026

Championship standings🏆



Quick peek at the situation before the very last race of the season👀#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/5elAFufBfr — WorldSBK (@WorldSBK) October 18, 2026

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