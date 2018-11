Autore:

CALA IL SIPARIO L'ultima prova del Motomondiale 2018 si svolgerà a Valencia in Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, per quello che assume la denominazione ufficiale di Gran Premio della Comunità Valenciana. I titoli mondiali delle tre classi sono stati tutti già assegnati, per cui a Valencia ci sarà spazio per lo spettacolo, senza esclusione di colpi, tra tutti quelli che sono stati i protagonisti dell'emozionante annata 2018. Jorge Lorenzo salirà per l'ultima volta sulla Ducati prima della sua avventura in Honda al fianco dell'iridato Marc Marquez, Valentino Rossi cercherà di difendere il terzo posto iridato dagli assalti del suo compagno Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso con la Ducati proverà a tornare a una vittoria che manca da 5 GP. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio della Malesia in TV, tutto in diretta.

IL CIRCUITO L'ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2018 ritorna in Europa, precisamente in Spagna (per la quarta volta) e sul circuito Ricardo Tormo di Valencia: inaugurato nel 1999, ha ospitato dallo stesso anno il locale GP della Comunità Valenciana. Nella configurazione destinata alle competizioni motociclistiche è lungo 4,005 km e presenta 14 curve (nove a sinistra e cinque a destra). Inoltre, grazie alla sua particolare posizione geografica che garantisce un tempo mite, durante la stagione invernale è la meta prescelta per i test ufficiali di Formula 1 e della stessa MotoGP.

STATISTICHE Il recordman di vittorie porta il nome di Jorge Lorenzo (quattro successi), il quale detiene anche il record assoluto del circuito (1'29''401), mentre il pilota che è partito più volte dalla prima casella (4) è l'australiano Casey Stoner. L'anno scorso, invece, è stato Daniel Pedrosa a centrare il gradino più alto del podio davanti a Johann Zarco e al neo Campione del Mondo Marc Marquez

RISULTATI GARA

Domenica 18 novembre, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 17 novembre, ore 14.10

RISULTATI FP3

Sabato 17 novembre, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 16 novembre, ore 14.05

RISULTATI FP1

Venerdì 16 novembre, ore 9.55