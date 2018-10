Autore:

TRITTICO DI FUOCO A partire dal quindicesimo round e per altri due appuntamenti il Motomondiale 2018 entra nel famoso “trittico” extraeuropeo, inaugurato dal GP del Giappone e e che proseguirà poi in Malesia e Australia nel giro di 14 giorni. A partire dal 19 ottobre le moto saranno in pista per le prove libere, che le porteranno alle qualifiche del 20 ottobre e alla gara del 21. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Giappone in TV, in diretta o in differita.

IL CIRCUITO Il Twin Rings è un circuito costruito nel 1997 nel distretto di Kanto grazie agli investimenti fatti dalla Honda, che ne ha assunto fin da subito la proprietà facendolo diventare così il suo test track personale. Contiene al suo interno due layout differenti: il primo è un ovale da 2,493 km, dedicato alle competizioni automobilistiche di derivazione americana, tra cui la Indy Racing League e le Super GT nipponiche. Il secondo, invece, è la pista stradale da 4,801 km e 14 curve (sei a sinistra e otto a destra) su cui i prototipi più veloci del mondo si danno battaglia fin dal 1999, anno della prima edizione del GP locale.

STATISTICHE Nella classe regina i piloti più vincenti sono, a parimerito con tre vittorie ciascuno, Daniel Pedrosa, Loris Capirossi e Jorge Lorenzo, quest'ultimo anche detentore del maggior numero di pole position (4) e del record del circuito (1'43''790). L'anno scorso, invece, è stato Andrea Dovizioso a trionfare davanti a Marc Marquez e a Danilo Petrucci.

GLI ORARI TV

RISULTATI GARA

Domenica 21 ottobre, ore 7.00

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 20 ottobre, ore 7.10

RISULTATI FP3

Sabato 20 ottobre, ore 2.55

RISULTATI FP2

Venerdì 19 ottobre, ore 7.05

RISULTATI FP1

Venerdì 19 ottobre, ore 2.55