SUSHI & SAKE' La MotoGP riparte dopo la sosta e a 14 giorni dal GP della Thailandia, e torna in pista per il Gran Premio del Giappone, quart'ultimo appuntamento iridato della stagione 2018 che si disputerà sul tracciato Twin Rings di Motegi. Andiamo a vedere insieme dove, come e quando seguire in tv in Gran Premio della Thailandia, quindicesima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Il GP del Giappone sarà trasmesso in diretta tv da Sky e non in chiaro da TV8. Di seguito troverete gli orari e i canali per vedere la gara della classe MotoGP su Sky e in differita su TV8.

SKY SPORT F1 HD

Venerdì 19 ottobre

2:00-2:40 - FP1 Moto3

2:55-3:40 - FP1 MotoGP

3:55-4:40 - FP1 Moto2

6:10-6:50 - FP2 Moto3

7:05-7:50 - FP2 MotoGP

8:05-8:50 - FP2 Moto2

Sabato 20 ottobre

2:00-2:40 - FP3 Moto3

2:55-3:40 - FP3 MotoGP

3:55-4:40 - FP3 Moto2

5:35-6:15 - Qualifiche Moto3

6:30-7:00 - FP4 MotoGP

7:10-7:50 - Qualifiche MotoGP

8:05-8:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 21 ottobre

1:40-2:00 - Warm-Up Moto3

2:10-2:30 - Warm-Up Moto2

2:40-3:00 - Warm-Up MotoGP

4:00 - Gara Moto3

5:20 - Gara Moto2

7:00 - Gara MotoGP

TV8 e TV8 HD



Sabato 20 ottobre

13:15 - Studio MotoGP

14:00 - Qualifiche MotoGP

15:15 - Studio MotoGP

Domenica 21 ottobre

10:00 - Studio MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:00 - Studio MotoGP

12:15 - Gara Moto2

13:15 - Studio MotoGP

14:00 - Gara MotoGP

15:00 - Studio MotoGP