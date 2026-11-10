MotoGP, Savadori resta con Aprilia: rinnovo fino al 2028 per Lorenzo

Lorenzo Savadori resterà in Aprilia Racing fino al 2028. La Casa di Noale ha ufficializzato il rinnovo biennale del proprio test rider, confermando così una delle figure più importanti nello sviluppo tecnico della RS-GP. Savadori è ormai da anni molto più di un semplice collaudatore: oltre al lavoro nei test, ha spesso sostituito i piloti titolari nei weekend di gara e ha contribuito alla crescita di una moto che nelle ultime stagioni è diventata una presenza sempre più stabile nelle posizioni di vertice della MotoGP. Aprilia gli ha anche cucito addosso il soprannome di “Giga Sava”, proprio per sottolinearne non soltanto le qualità tecniche e la velocità, ma anche la disponibilità nei confronti della squadra e la capacità di mettere il progetto davanti alle proprie ambizioni personali. “Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato”, ha commentato Savadori. “Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti”.

Rivola: “Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava”

Il rinnovo assume un peso ancora maggiore in vista del lavoro di sviluppo che attende tutte le Case con l'arrivo della nuova era tecnica della MotoGP. In un contesto nel quale la capacità di raccogliere dati, interpretarli e trasformarli rapidamente in indicazioni utili diventa fondamentale, la continuità garantita da Savadori rappresenta un valore particolarmente importante per Aprilia. Massimo Rivola ha sottolineato soprattutto l'aspetto umano del rapporto: “Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell'azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste”. Secondo l'amministratore delegato di Aprilia Racing, proprio questa mentalità ha contribuito alla crescita della squadra fino a trasformarla in un riferimento della classe regina: “Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava”. Un attestato di fiducia che fotografa bene il ruolo ormai centrale del pilota cesenate all'interno della struttura di Noale, destinato a proseguire almeno per altre due stagioni.

VEDI ANCHE

Tags