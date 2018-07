Autore:

Giulio Scrinzi

L'UNIVERSITÀ DELLE MOTO A due settimane dal GP di Barcellona, il Mondiale di MotoGP 2018 riprende la sua corsa verso la prossima sfida della stagione 2018: si tratta del GP d'Olanda, che andrà in scena sullo storico TT Circuit di Assen. Una prova in cui Marc Marquez arriva da leader della classifica con ben 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi, secondo e davanti al compagno di squadra Maverick Vinales. Ma attenzione alle Ducati e in particolare a Jorge Lorenzo, che negli ultimi due Gran Premi è salito sempre sul gradino più alto del podio: riuscirà in quest'impresa anche ad Assen?

COSì IN TV Qua di seguito gli orari e la programmazione ufficiale del GP d'Olanda, trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8.

Venerdì 29 giugno 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP1

09:55 - MotoGP FP1

10:55 - Moto2 FP1

13:10 - Moto3 FP2

14:05 - MotoGP FP2

15:05 - Moto2 FP2

Sabato 16 giugno 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP3

09:55 - MotoGP FP3

10:55 - Moto2 FP3

12:35 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche

15:05 - Moto2 Qualifiche

17:00 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 17 giugno 2018 (Sky)

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

15:30 - Gara Moto3 (TV8)

17:30 - Gara Moto2 (TV8)

19:00 - Gara MotoGP (TV8)