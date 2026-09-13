Bezzecchi incassa un'altra caduta: "Dovevo gestire la frenata un po' meglio"

Marco Bezzecchi ha visto sfumare nel primo giro del GP San Marino un'importante occasione per continuare a inseguire il sogno iridato. Il pilota dell’Aprilia Racing era al comando della gara dopo la partenza, ma è caduto alla Curva 13 del circuito di Misano, perdendo l’anteriore della moto e ritirandosi senza conquistare punti.

EARLY EARLY DRAMA!



BEZZECCHI HAS CRASHED OUT OF THE LEAD 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/WLIHTCc3oi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026

Un errore pesante anche in ottica Mondiale. La vittoria di Marc Marquez, unita al quinto posto di Jorge Martin, ha infatti riportato il pilota Ducati in testa alla classifica iridata a pari merito con lo spagnolo dell'Aprilia. Bezzecchi, che ha collezionato il quinto zero domenicale della stagione e soprattutto il quinto nelle ultime sette gare, si trova ora a 33 punti dalla vetta.

La caduta alla Curva 13

Bezzecchi ha spiegato di aver perso leggermente la linea ideale nella veloce sequenza di curve a destra che precede la frenata della Curva 13. Un dettaglio che, con il serbatoio ancora pieno e nelle prime fasi della gara, ha finito per compromettere la traiettoria. Parlando ai media dopo la gara, Bezzecchi ha dichiarato: “Purtroppo stava andando tutto bene, ma ho commesso un errore alla Curva 13 e ho perso l’anteriore. Ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la curva 12 e la 13, non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea e quando ho provato a inserire la moto in curva, mi si è chiuso il davanti”.

Il pilota Aprilia ha escluso che la pressione per dover vincere davanti al pubblico di casa abbia avuto un ruolo nella caduta. Alla domanda se avesse sentito particolarmente il peso di correre a Misano, ha risposto: “No. Quando parti primo vuoi vincere. Non importa se sei a Misano”. L'errore, secondo Bezzecchi, è stato favorito anche dalla gestione della frenata nelle prime fasi della gara: “Quando hai il serbatoio pieno devi gestire il punto di frenata un po' meglio”.

Il Mondiale riparte subito in Austria

Il ritiro di Misano arriva a poche settimane dalla pesante caduta del GP Germania, nella quale Bezzecchi aveva riportato diversi infortuni. Il pilota Aprilia ha comunque escluso, almeno a caldo, che l’incidente di Misano abbia aggravato le conseguenze di quella caduta: “Sembra che sia tutto a posto, ma l’adrenalina sta ancora scorrendo. Stasera capirò meglio, magari domani mattina. Ma non è stata una grande caduta”.

MotoGP 2026, GP San Marino: Marco Bezzecchi (Aprilia)

La possibilità di reagire arriverà però molto presto. Il calendario concede infatti poco tempo per rimuginare sull’errore, con il GP Austria già alle porte: “È dura, ma alla fine non possiamo tornare indietro nel tempo - ha dichiarato Bezzecchi - Lavoreremo sodo. Fortunatamente abbiamo l’Austria molto presto, quindi torneremo a casa, proveremo a resettare, lavoreremo in palestra e poi andremo a Spielberg”.

Per Bezzecchi sarà quindi fondamentale archiviare rapidamente lo zero di Misano. Il distacco dalla vetta è ancora contenuto, ma dopo un altro mancato arrivo la necessità di tornare a fare punti con continuità è diventata ancora più importante: “La stagione è ancora lunga, il mio obbiettivo rimane lo stesso, ossia tornare nella forma che avevo all'inizio della stagione. Ci sono ancora tanti punti in palio, al momento guardo più a me stesso, ho tanti aspetti su cui lavorare.Testa basse e continuiamo a lavorare” ha concluso Bezzecchi.

VEDI ANCHE

Tags