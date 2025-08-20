Ducati verso il GP Ungheria: Bagnaia prova a lasciarsi alle spalle le delusioni dell'Austria

Dopo 33 anni di assenza dal calendario, la MotoGP torna in Ungheria. Il Balaton Park, nuovo circuito costruito sulle rive del Lago Balaton, ospiterà il 14° round della stagione 2025. L’ultima volta che il Paese aveva accolto la Premier Class risale al biennio 1990-1992, con il GP Ungheria disputato all’Hungaroring. Si tratta quindi di un vero e proprio debutto anche per il Ducati Lenovo Team e i suoi piloti.

Marquez: ''Tante incognite, non solo il meteo''

La squadra arriva all’appuntamento dopo un weekend intenso in Austria. Marc Márquez, reduce dalla sua nona vittoria stagionale e sesta consecutiva, si prepara a tornare in pista con l’obiettivo di estendere ulteriormente la striscia positiva. Nonostante il test svolto a inizio agosto con la Panigale V4S proprio al Balaton Park, restano molte le incognite legate a un tracciato completamente nuovo per la MotoGP.

MotoGP 2025, test Ducati Balaton Park:

Lo sottolinea anche Marquez, ancora raggiante per prima vittoria in carriera al Red Bull Ring, ottenuta domenica scorsa: ''Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria! Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Mi hanno fregato per tre anni consecutivi proprio all’ultima curva prima della bandiera a scacchi. Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un’altra storia, ci aspetta un venerdì un po’ più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo''.

Bagnaia: ''Continuiamo ad analizzare i dati dell'Austria2

Dall’altro lato del box, Francesco Bagnaia punta al riscatto dopo le difficoltà incontrate a Spielberg. Il campione italiano, autore di buoni riscontri nelle prove al Red Bull Ring, non è riuscito a confermarsi in gara, chiudendo comunque in top 10 ma lontano dalle prestazioni che lo avevano visto protagonista nelle ultime tre edizioni austriache.

MotoGP 2025, test Ducati Balaton Park: Francesco Bagnaia

La possibilità di scendere subito in pista è dunque ben gradita dal piemontese: ''Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il GP in Austria. Dopo un buon venerdì, abbiamo fatto fatica. Continuiamo ad analizzare i dati e torniamo al lavoro. Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po’ da zero. Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/08/2025