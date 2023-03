È febbre da F1 negli Stati Uniti: anche la Las Vegas dell'East Coast vuole un GP

Tra gli investimenti miliardari per rilanciare Atlantic City, nel New Jersey, c'è anche un circuito che promette di avere tutte le caratteristiche per ospitare la F1

Non ci sono più grossi dubbi: la Formula 1 ha conquistato il cuore degli appassionati americani. Al punto che, dopo il GP Usa di Austin e le gare cittadine di Miami e (novità del Mondiale 2023) Las Vegas, gli Stati Uniti pensano addirittura a una quarta gara in calendario. I tempi certo sono ancora piuttosto lunghi, ma si lavora per la costruzione di un nuovo circuito “con caratteristiche da Formula 1” ad Atlantic City, nel New Jersey. E, cioè, nella Las Vegas della East Coast, una città del gioco d’azzardo a 2 ore da New York City che vuole tornare ai fasti degli anni ’70 e ’80 dopo essere finita in uno stato di decadenza.

Formula 1: il progetto 3D del circuito di Atlantic City, nel New Jersey | Foto: Deem-Enterprises

IL CIRCUITO Per costruire la struttura, che dovrebbe riqualificare la zona del vecchio aeroporto abbandonato della città, si prevedono investimenti da 2.7 miliardi di dollari. A differenza dei tracciati di Miami e Las Vegas, si tratterebbe però di un circuito permanente, lungo poco meno di 4 km e con tutti i requisiti di sicurezza e di accoglienza necessari per ospitare la Formula 1. Per il completamento dei lavori si parla di un periodo che va dai sei ai nove anni, ma comunque non è detto che poi, ammesso che il progetto sia completato per tempo e senza rinunce, i promotori dell’evento trovino effettivamente l’accordo con la F1 per avere un proprio slot in calendario.

NEW JERSEY Non si tratta comunque del primo progetto di portare la Formula 1 sulla East Coast: nel 2011, e cioè ben prima dell’acquisto di Liberty Media, dell’arrivo di Drive to Survive e della conseguente febbre da circus divampata all’improvviso negli ultimi anni, si era ipotizzata l’organizzazione di un GP sul tracciato cittadino di Port Imperial, situato a Weehawken, nel New Jersey, proprio sulla riva del fiume Hudson di fronte ai grattacieli di Manhattan. Il progetto era poi naufragato per problemi finanziari e con le autorizzazioni necessarie ad allestire il circuito, ma aveva alimentato l’idea di organizzare una corsa automobilistica in città, tanto che, tra il 2017 e il 2021, sulla pista temporanea di Brooklyn, si sono disputate quattro edizioni dell’ePrix Formula E di New York. Adesso il New Jersey ci riprova.

