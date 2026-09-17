Bagnaia furente per il video circolato dopo Misano: "Ducati mi ha sempre supportato"

Francesco Bagnaia torna sul caso nato dopo il GP San Marino, quando DAZN Spagna ha trasmesso alcune immagini di una sua conversazione con Fabio Di Giannantonio nella quale il pilota Ducati parlava delle difficoltà incontrate nel trovare il giusto assetto sulla Desmosedici dopo l'ennesimo tormentato weekend terminato con una caduta.

Nel video Bagnaia aveva affermato che Ducati non gli avrebbe permesso di effettuare determinate modifiche. A distanza di pochi giorni, alla vigilia del GP Austria, il due volte campione del mondo ha voluto chiarire il significato delle sue parole, sostenendo che il filmato fosse incompleto e che la frase fosse stata estrapolata dal contesto della conversazione: “Penso che molte volte mi sia stato chiesto: ‘La squadra ti sta supportando?’. E ho sempre risposto di sì, che la squadra sta facendo il massimo per aiutarmi”, ha spiegato Bagnaia.

“Il video è stato trasmesso fuori contesto”

Bagnaia ha poi criticato apertamente la scelta di DAZN Spagna di trasmettere quelle immagini, sottolineando che la conversazione con Di Giannantonio, pur non essendo completamente privata, si era svolta in un contesto personale: “Dopo aver detto questo, quello che è successo nell'ultima gara a Misano, per me, è stata una cosa totalmente irrispettosa da parte di DAZN. Il video, la registrazione, era fuori contesto. Stavamo parlando di una cosa, non completamente in segreto, ma in privato. La registrazione non era completa e sicuramente l'ultima cosa che ho detto non era quella corretta, ma tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno delle frustrazioni. A volte si dicono cose nel modo sbagliato”.

Francesco Bagnaia. Credits: Ducati Corse

Il pilota Ducati ha quindi precisato cosa intendesse quando parlava delle modifiche che non gli sarebbero più state consentite: “Quello che ho sempre detto è che Ducati mi ha supportato molto e ciò che volevo dire era che avevo già eliminato quelle cose diverse volte, ma Ducati non mi permette più di farlo perché le ho già fatte molte volte. E non voglio continuare con questo tipo di approccio”. Bagnaia riconosce quindi di aver utilizzato parole sbagliate, ma contesta il modo in cui il contenuto della conversazione è stato reso pubblico: “Quello che è uscito dalla mia bocca era sbagliato, ma quello che è successo dopo, per me, è stato un disastro, perché è completamente fuori dal rispetto che dovrebbe esserci nel rapporto tra giornalisti e piloti”.

Bagnaia: “In futuro dirò meno”

Il caso ha portato Bagnaia a riflettere anche sul suo rapporto con i media. Il pilota Ducati ha spiegato di aver sempre cercato di mantenere un rapporto trasparente con i giornalisti, ma ha lasciato intendere che in futuro potrebbe essere più prudente nelle proprie dichiarazioni: “È chiaro che voi, i media, potete prendere le nostre parole e metterle online nel modo che volete, perché potete dire tre parole e creare due contesti completamente diversi, in positivo o in negativo. Sta a voi essere trasparenti e capire quello che stiamo dicendo. So che a volte è importante avere un titolo che generi clic, perché funziona così. Ma io ho sempre cercato di essere il più trasparente possibile. D'ora in poi proverò a farlo meno e forse in futuro avrete meno da parte mia”.

Una posizione che Bagnaia ha ribadito anche parlando del rapporto con Ducati. Secondo il pilota, la squadra ha compreso il suo punto di vista e non considera il video trasmesso da DAZN come rappresentativo del rapporto interno: “Ducati capisce il mio punto di vista, perché ieri ne abbiamo parlato. È normale che, per come è arrivato in televisione, sembri una cosa terribile”. Bagnaia ha quindi ricordato le numerose dichiarazioni pubbliche nelle quali aveva sottolineato il sostegno ricevuto dalla squadra: “Hanno visto anche le interviste del venerdì e della domenica, e in quelle interviste ho detto che Ducati mi sta supportando. Quindi sanno cosa sto dicendo, sanno che non sono completamente pazzo”.

Infine, il pilota ha riconosciuto la propria responsabilità per le parole utilizzate, ribadendo però che il rapporto con la Casa di Borgo Panigale non è cambiato: “Ho chiesto scusa per le parole che ho detto, ma so anche quanto sia importante il nostro rapporto e il nostro rapporto continua a essere buono. Quindi non è cambiato nulla rispetto al passato”.

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