Bagnaia senza spiegazioni: "Sto perdendo la pazienza". Ma Dall'Igna lo bacchetta

Il GP Austria, che lo aveva visto trionfare nelle ultime tre edizioni, ha rappresentato un nuovo capitolo del complicato 2025 di Francesco Bagnaia. Scattato dalla terza posizione, il centauro piemontese è stato protagonista di un forte rallentamento nella seconda parte di gara, transitando infine ottavo sotto alla bandiera a scacchi mentre il compagno di squadra Marc Marquez andava a prendersi la sesta vittoria consecutiva, la prima in carriera al Red Bull Ring. La situazione all'interno del box Ducati inizia a farsi tesa, con il due volte iridato che cerca risposte ai suoi problemi con la GP-25 e il direttore generale Gigi Dall'Igna che sottolinea invece le prestazioni sottotono di Pecco.

Bagnaia: ''Tutti mi sorpassavano in uscita di curva''

Parlando delle difficoltà incontrate su uno dei tracciati che lo ha sempre visto brillante protagonista, Bagnaia non ha nascosto la sua impotenza: ''Onestamente non so cosa sia successo oggi - ha dichiarato a TNT Sports - Sono partito bene, poi sono stato semplicemente più lento dei ragazzi davanti a me. Ho controllato i miei dati dell'anno scorso e, sulla stessa distanza di gara, l'anno scorso ero 12 secondi più veloce. La mia sensazione in questo momento è davvero strana; è difficile da spiegare perché non sono costante. In alcune sessioni sono il più veloce e ho un ritmo fantastico, poi in gara sono lentissimo e finisco ottavo''.

Le origini dei problemi accusati al Red Bull Ring sembrano risiedere nel posteriore della GP-25 di Pecco: ''È difficile spiegare il perché di questo tipo di rendimento, soprattutto su questa pista dove sono sempre andato forte - ha spiegato - Non avevo il passo dei primi. La mia intenzione era di rimanere calmo e portare a casa il miglior risultato possibile, ma poi ho iniziato a rallentare quando il posteriore ha smesso di darmi supporto''.

MotoGP 2025, GP Austria: Marc Marquez e Pecco Bagnaia (Ducati)

È ancora ai microfoni delle tv, in questo caso DAZN, che Bagnaia si è lasciato andare allo sconforto, esternando la sua frustrazione: ''Quello che è successo tutto l'anno è successo di nuovo. Combatto e do tutto. Ma questa volta, dando tutto, ho finito ottavo. Il vincitore ha chiuso nello stesso tempo che ho impiegato io per vincere l'anno scorso. Non so perché le cose non stiano funzionando per me. Che io abbia concluso con 12 secondi di ritardo su un circuito in cui ho sempre fatto la differenza è qualcosa che non capisco e non capirò mai. Sono sempre concentrato, non ho mai perso la testa. Ma oggi non riuscivo ad accelerare; tutti mi sorpassavano in uscita di curva. Spero che Ducati me lo spieghi, perché sto perdendo la pazienza''.

Dall'Igna: ''Pecco non era al livello che ci aspettiamo''

Bagnaia si aspetta delle risposte dalla Ducati, ma la Ducati sembra non essere contenta del rendimento del suo centauro. A renderlo evidente è stato Gigi Dall'Igna che, ai microfoni di Sky, si è espresso in maniera decisamente netta: ''Ogni gara che passa è un'occasione persa per migliorare. Sabato ha riscontrato un problema che dobbiamo analizzare, ma oggi semplicemente non era al livello che ci aspettiamo''.

A rendere più difficile la situazione di Bagnaia c'è anche l'esplosione di Fermin Aldeguer, che al Red Bull Ring ha terminato in seconda posizione con un gran finale: ''Sta crescendo a un ritmo incredibile e rappresenta senza dubbio il futuro della Ducati'' ha dichiarato Dall'Igna, forse anche nel tentativo di dare una scossa a Bagnaia.

