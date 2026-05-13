Martin “snobba” Bezzecchi: “Il mio vero rivale per il titolo resta Marquez”

Jorge Martin si gode la vittoria nel GP Francia, ma nel post-gara alcune sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito nel paddock MotoGP. Il pilota di Aprilia Racing ha infatti indicato Marc Marquez come principale rivale nella corsa al titolo mondiale, “snobbando” di fatto il compagno di squadra Marco Bezzecchi, attualmente leader della classifica generale con un solo punto di vantaggio sul campione del mondo 2024.

Un’affermazione che sorprende soprattutto alla luce dell’avvio di stagione di Bezzecchi, vincitore di tre delle prime cinque gare e sempre sul podio negli altri due appuntamenti ma che, assieme al sorpasso rifilato al riminese nei giri finali a Le Mans, può rientrare in un'ottica di guerra psicologica lanciata da Martin, pronto a utilizzare ogni espediente per cercare di indebolire l'avversario che, quantomeno per la matematica, è sicuramente l'ostacolo principale verso la conquista del secondo titolo in MotoGP.

Il sorpasso su Bezzecchi come momento decisivo

Dopo il successo ottenuto a Le Mans, Martin ha spiegato di sentirsi sempre più a suo agio con la RS-GP, pur ammettendo di aver faticato nella fase iniziale della gara quando si trovava nel traffico. Lo spagnolo ha dichiarato a fine gara: “L’Aprilia, a essere onesti, mi sta dando quello di cui ho bisogno. Oggi è stata una gara molto più difficile dal punto di vista della fiducia. Quando ero dietro agli altri piloti facevo molta fatica a far girare la moto e a estrarne il potenziale, ma alla fine sono riuscito gradualmente a liberarmi e, quando ho raggiunto Marco Bezzecchi, ho dovuto provarci. E avevo qualcosa in più rispetto a lui”.

THE BATTLE IS ON ⚔️



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Martin ha poi raccontato anche la rimonta costruita giro dopo giro dopo un avvio complicato: “Ho pensato: ‘Sono fregato’. Però ho continuato a crederci fino alla fine. Non mi sono mai accontentato della posizione che avevo e poco a poco sono riuscito a recuperare”. Dopo aver superato diversi piloti nel gruppo di testa, tra cui Ai Ogura, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, Martin ha sfruttato anche la caduta di Francesco Bagnaia per avvicinarsi a Bezzecchi e giocarsi la vittoria.

Parlando del sorpasso decisivo sul compagno di squadra, Martin ha spiegato: “Penso che quello su Marco sia stato il migliore, perché mi aveva sentito arrivare, sapeva che stavo arrivando e comunque sono riuscito a mettere la moto dentro. Sono riuscito a mettere la prima al momento del cambio di direzione per ottenere una buona accelerazione Poi ho visto che avevo qualcosa in più”. Parole che confermano la fiducia crescente del campione del mondo in carica, tornato quello visto due stagioni fa dopo un 2025 davvero tribolato.

Il messaggio a Marquez e la stoccata indiretta a Bezzecchi

Il passaggio che però ha fatto maggior rumore riguarda Marc Marquez. Nonostante il difficile fine settimana dello spagnolo, culminato con la violenta caduta nella Sprint e il successivo intervento chirurgico a Madrid che lo porterà a saltare il GP Catalogna in programma questo weekend, Martin continua infatti a considerarlo il riferimento principale nella corsa al mondiale.

MotoGP 2026, GP Francia: Jorge Martin (Aprilia)

Martin ha dichiarato: “Credo che il rispetto tra piloti venga prima di qualsiasi rivalità. Spero che Marc torni il prima possibile. So che rientrerà più forte di prima, perché era chiaro che non stesse bene. E continuo a pensare che sia lui il mio più grande rivale per questo campionato del mondo”. Un’investitura che inevitabilmente rischia di accendere la rivalità all’interno del box Aprilia, considerando il rendimento mostrato fin qui da Bezzecchi.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2026