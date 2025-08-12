Aprilia vuole prolungare il momento felice anche sull'ostico Red Bull Ring

Terminata la pausa estiva, Aprilia Racing è pronta a tornare in azione per il tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, il GP Austria in programma questo fine settimana al Red Bull Ring. La squadra di Noale schiererà Marco Bezzecchi, reduce dal podio a Brno, e Jorge Martín, deciso a proseguire il proprio percorso di adattamento alla RS-GP25.

MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il Red Bull Ring, situato nella regione della Stiria, è un tracciato di 4,35 km caratterizzato da un layout “stop and go”, che storicamente ha rappresentato una sfida per Aprilia Racing. Il miglior risultato della Casa di Noale su questa pista resta il terzo posto ottenuto nella sprint del 2024. Il circuito, precedentemente noto come Österreichring, presenta 10 curve e un dislivello di 65 metri. Dal 2022, per motivi di sicurezza, è stata introdotta una chicane alla curva 2, rendendo il layout diverso da quello utilizzato in Formula 1.

Bezzecchi: ''Ripartiamo da dove ci siamo fermati''

Bezzecchi arriva in Austria con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma, dopo un fine settimana da protagonista a Brno culminato con il secondo posto nella gara lunga: ''Sono molto contento di tornare finalmente in pista dopo la pausa estiva, la voglia di risalire in moto è tanta. L’Austria è una pista che mi piace con tante staccate forti. Cercheremo di fare un altro buon weekend, ripartendo da dove ci siamo fermati, continuando a lavorare bene con la squadra e divertendoci in sella''.

MotoGP 2025: Jorge Martin (Aprilia)

Martin: ''L'obiettivo è continuare a migliorare insieme al team''

Dall’altro lato del box, Martín ha già mostrato segnali incoraggianti nel GP ceco, dove ha conquistato i primi punti della sua stagione, e punta a ridurre ulteriormente il gap dai migliori: ''Ho molta voglia di arrivare in Austria, non vedo l'ora di tornare in sella all’Aprilia. Quest'estate ho lavorato molto ed è stata molto intensa, penso di essere ancora più pronto rispetto a Brno. Adesso l'obiettivo è continuare a migliorare insieme al team e continuare a conoscersi, perché c'è ancora una stagione lunga davanti. Cercheremo di continuare a crescere insieme per portare risultati il prima possibile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/08/2025