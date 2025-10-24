MotoGP Malesia 2025. Acosta il più veloce. Bagnaia e Bezzecchi in Q1

Il weekend del Gran Premio della Malesia è scattato al'alba italiana con la prima sessione di prove libere. Sulla pista di Sepang il più veloce della mattinata è stato Fermin Aldeguer, che su una pista poco gommata ha chiuso in 2:00.199, precedendo di due decimi abbondanti un Francesco Bagnaia tornato a bazzicare i quartieri alti della classifica su una delle sue piste preferite. Dietro alle due Ducati la Honda di Joan Mir, a 3 decimi dal connazionale, e - nello stesso decimo - anche la KTM del tester Pol Espargaro e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Buono anche il sesto posto di Luca Marini (Honda), che ha preceduto la Ducati di Alex Marquez (caduto) e la Yamaha di Fabio Quartararo. Hanno chiuso la top ten la Yamaha di Jack Miller e la KTM di Pedro Acosta, scivolato senza conseguenze nel corso delle prove. Sulla soglia dei dieci si è fermato Franco Morbidelli (Ducati), davanti a Brad Binder (KTM), Ai Ogura (Aprilia), Johann Zarco (Honda) ed Enea Bastianini (KTM). In ritardo Fabio Di Giannantonio (17°) e il vincitore della gara di Phillip Island, Raul Fernandez (19°). La sessione è durata qualche minuto in meno a causa di un violento scroscio di pioggia, che ha poi ritardato tutto il programma di una mezz'orettta.

Acosta il più veloce, Bagnaia fuori dalla Q2

La pioggia ha invece condizionato le ''Practice'', che hanno qualificato 10 piloti alla Q2 di domani. Alle prime gocce, a 15 minuti dalla fine, i piloti sono tutti tornati ai box, ma il meteo ha dato una tregua proprio nei 6-7 minuti finali e tutti sono tornati in pista rivoluzionando la classifica. Il migliore di tutti è diventato Pedro Acosta (KTM) con il tempo di 1:57.559, che davanti a Johann Zarco di appena 19 millesimi, e a Jack Miller di 281, si è preso la miglior prestazione del weekend. Quarto posto per Joan Mir, davanti a Fabio Quartararo (in testa prima dell'interruzione), Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Alex Marquez e Alex Rins (gli ultimi due caduti nella seconda parte di sessione). Tanti nomi importanti dovranno partire dalla Q1 per aspirare a una buona posizione in griglia: primo escluso è Luca Marini, che precede un Pecco Bagnaia un po' più in fiducia rispetto a Phillip Island, ma non ancora centrato, e un Fermin Aldeguer che ha pasticciato non riuscendo a cogliere una Q2 molto alla sua portata. Il quarto candidato a uno dei due posti buoni domani sarà Marco Bezzecchi, solo 15° a panino tra le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Proveranno a dire la loro anche Brad Binder, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini, mentre si giocheranno le ultime posizioni Chantra, Savadori, Pirro e Augusto Fernandez.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Malesia 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Malesia 2025

It's tight at the top as @37_pedroacosta brilliantly bounces back from two crashes ⚡️@JohannZarco1 and @jackmilleraus respectively lead the Honda & Yamaha charge 💪#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ZczGm34qcP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/10/2025