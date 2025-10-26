MotoGP 2025

MotoGP Malesia 2025, le pagelle di Sepang

Avatar di Simone Valtieri, il 26/10/25

2 ore fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP della Malesia a Sepang

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP della Malesia a Sepang: Alex Marquez trionfa alla "Marc", Acosta irriducibile, Bagnaia: due volte sfortunato
Le pagelle del Gran Premio della Malesia al Sepang International Circuit: Alex Marquez trionfa alla ''Marc'', Acosta irriducibile, Bagnaia: due volte sfortunato. Mir e Quartararo fanno crescere le giapponesi, raggio di sole per Morbidelli, Bezzecchi opaco. Tutti i voti di Motorbox relativi alla gara di Sepang li trovate qua sotto!

ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Nel 2025 è entrato in una nuova dimensione, ricordando a tutti quelli che lo scordano fin troppo facilmente, di essere un due volte iridato. Oggi vince alla Marc, attaccando e gestendo.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 - Sulla pista che più degrada le gomme, con una KTM (la moto che più degrada le gomme), lui riesce a gestirle nonostante le battaglie con Pecco e a prendersi un podio motivante!

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - La scelta della Medium all'anteriore non ha pagato, poi la posteriore si fora e rovina ciò che di buono era stato fatto da Pecco e dal suo team a Sepang. Piove sul bagnato.

JOAN MIR - VOTO 8 - Risale a suon di sorpassi e eleganti e decisi dalla 7° alla 4° posizione, dopodiché inizia a rimontare su Pecco con la speranza di prenderlo nel finale, ma non c'è bisogno. E si gode il podio.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7,5 - Al netto dell'entrata decisa su Quartararo, anche lui prova la carta ''Medium'' davanti, che a tratti sembra pagare, ma alla fine lo mette in quinta posizione, che poi diventa 4°.

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Non scordatevi mai di tenere accesi i riflettori su questo pilota, uno che se ha la moto giusta, può battere proprio tutti. Oggi fa sesto con una Yamaha, rifilando 12'' al compagno.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Da ottavo a sesto non dice molto della sua gara. Fatica all'inizio e poi si rimette in sella. L'idea che questo sia stato un weekend per Diggia da vorrei ma non posso.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Venerdì e sabato era annoverato tra i favoriti, poi le cose sono andate peggiorando, fino ai problema di guida di oggi. Prima salva miracolosamente una caduta, poi però, cade.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Storia vecchia come il mondo: deve sistemare le qualifiche perché poi in gara fa vedere quanto vale, rimontando dalla 19° alla 7° piazza. Gli manca sempre il soldo per fare la lira.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Fa funzionare la media davanti (un po' come Morbidelli, meglio di Bagnaia) e alla dalla 13° casella coglie un buon ottavo posto. Certo, sarebbe stato 10° senza i ritiri di Pecco e Aldeguer.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 5 - Un po' spento tutto il weekend, meglio ieri nella Sprint che oggi nella gara lunga, l'Aprilia è una moto versatile ma Sepang rappresenta ancora uno scoglio per la casa di Noale.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 7 - Un altro rimontante, da P18 a P9, meno di Bastianini ma comunque bravo.

AI OGURA - VOTO 6,5 - Oggi la migliore Aprilia è la sua, rimonta nel finale superando Bezzecchi.

JOHANN ZARCO - VOTO 5,5 - Era lecito attendersi un po' di più dopo le buone qualifiche di ieri.

ALEX RINS - VOTO 6 - Limitato dalla moto, coglie comunque qualche punto. Ben lontano dal compagno.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - Vale lo stesso discorso che per Rins, ma una posizione in meno per lui.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5,5 - Rispetto alla sua media di risultati, un passettino avanti e un punto.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6,5 - Con lo zero di Espargaro, vince il GP dei tester e avvicina i punti.

MICHELE PIRRO - VOTO 6 - Prima gara dell'anno, non era lecito attendersi molto di più da lui.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Sta sviluppando la nuova Yamaha, non un lavoro facile.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4 - Dalle stelle alle stalle. Il voto è per la caduta, ma era la 3° Aprilia.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 4 - Weekend opaco coronato dalla caduta. Poi torna in pista e arriva ultimo.

POL ESPARGARO - VOTO 5 - Un weekend da protagonista per lui, in pieno gruppo. Peccato la caduta.

Jorge Martin, Marc Marquez e Maverick Vinales non paretcipano al GP d'Australia per infortunio

