ZX MOTO 1000 RR, oggi è solo un nome ma domani...

Le motociclette ZXMoto stanno per arrivare in Italia grazie a un accordo di distribuzione con Padana Sviluppo. Presto saranno disponibili i dettagli riguardanti la gamma modelli, i listini e le tempistiche di arrivo nelle concessionarie. Intanto, l'azienda cinese pare intenzionata a farsi largo nel segmento delle superbike con l'introduzione di un modello in grado di erogare oltre 200 CV di potenza. L'obietto del giovane marchio cinese nato nel 2024 grazie alla passione per le moto del suo fondatore Zhang Xue, ex patron di Kove, sarebbe quello di portare sul mercato una moto in grado di competere con le sportive più blasonate di aziende come BMW e Kawasaki.

Cosa sappiamo della superbike ZXMoto

Stiamo parlando di quella che oggi è conosciuta come ZX 1000 RR, un progetto che ruoterebbe attorno a un motore 4 cilindri di quasi 1.000 cc in grado di erogare 206 CV. La moto dovrebbe poi pesare 203 kg e raggiungere una velocità massima di quasi 300 km/h. Numeri che porrebbero questa moto tra i modelli di riferimento del settore. Insomma, pare che la casa cinese voglia dire la sua in un segmento molto particolare e cioè quello delle superbike omologate per utilizzo stradale.

La ZX MOTO 820 RR è appena apparsa sul sito web ufficiale cinese del marchio. Il futuro modello da 1.000 cc le assomiglierà? Non lo sappiamo ma non è comunque così scontato. Inizialmente, i modelli da 500 cc, come la ZX Moto 500 RR e la ZX Moto 500 F, dovrebbero arrivare in Europa, ma si sta già iniziando a parlare in maniera insistente della futura ZX Moto 1000 RR.

Al momento stano circolando le prime informazioni sulle presunte specifiche tecniche che sono quelle che abbiamo riportato. Possiamo poi immaginare, vista la tipologia di moto, che disponga di un completo pacchetto di elettronica. Se davvero questo modello sta arrivando, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, magari già in occasione del prossimo appuntamento di EICMA.

ZXMoto è un produttore che si distingue dagli altri costruttori cinesi, tutti focalizzati sulla produzione di massa di motociclette, mentre ZXJC (il suo nome originale in Cina) è orientato verso moto da competizione e di nicchia come moto sportive, moto da cross e persino moto da rally raid.

Fonte: Moto-Station

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