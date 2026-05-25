Zero XE e XB, prestazioni in off-road migliori grazie alle nuove sospensioni Sirris

Arrivano nuove sospensioni ad alte prestazioni per le Zero XE e XB. Grazie alla partnership con Sirris, le moto elettriche da cross guadagnano componenti regolabili e setup dedicati

Le moto da cross XE e XB di Zero Motorcycles sono tra i modelli più interessanti della gamma di moto elettriche del marchio americano. Pensate soprattutto per i più piloti più giovani, adesso possono essere personalizzate grazie a un accordo con Sirris Suspension che ha permesso di sviluppare la forcella F43 per la XB e il sistema sospensioni anteriore e posteriore F43/R46 per la XE. In entrambi i casi, queste due nuove soluzioni sono pensate come sostituzioni dirette plug‑and‑play delle sospensioni di serie, e progettate per garantire prestazioni migliori in off-road.

Queste soluzioni aftermarket per le nuove moto da cross elettriche sono il frutto di una lavoro congiunto delle due società. Infatti, Zero Motorcycles ha gestito la taratura dinamica, l’integrazione veicolo e la validazione su terreni differenti, mentre Sirris ha contribuito con l’ingegneria hardware e la produzione.

Le nuove sospensioni per XE e XB di Zero Motorcycles

Entriamo più nei dettagli e scopriamo più da vicino questi nuovi prodotti. Partiamo dalla focella Sirris F43 CMX per XB che presenta un design simmetrico a cartuccia chiusa con doppi smorzatori indipendenti sigillati, ottimizzati per geometria, distribuzione dei pesi e utilizzo misto della moto elettrica. Di base, la configurazione prevede una rigidità molla di 3.6/3.2 N/mm, ma la nuova forcella è completamente regolabile. Le opzioni disponibili vanno da 3.2 a 5.8 N/mm, con supporto a setup misti tra gli steli per i motociclisti che vogliono una taratura estremamente precisa. L'installazione? Si effettua, racconta l'azienda, utilizzando il cannotto di sterzo originale Zero XB con distanziale incluso. Il kit comprende supporto pinza freno, distanziali ruota e soluzione per il routing della linea freno, progettati per cerchi e telaio originali XB.

Zero XE con sospensioni Sirris

Passiamo al pacchetto per il modello XE che combina la forcella F43 (tarata a 4.4/4.0 N/mm) con l’ammortizzatore posteriore R46 da 105 N/mm, progettati insieme per garantire geometria bilanciata e prestazioni costanti nell'utilizzo in off-road. Per chi vuole ancora qualcosa di più, è disponibile una taratura racing più aggressiva, con molle forcella fino a 4.8/4.4 N/mm, maggiore volume d’olio e molla posteriore da 115 N/mm per condizioni più estreme. Anche in questo caso, la taratura è personalizzabile. Infatti, il sistema XE supporta regolazioni complete di compressione, ritorno, precarico e rigidità molla. L’ammortizzatore posteriore è compatibile con molle da 75 a 115 N/mm per adattarsi a peso del pilota, a suo stile di guida e alle configurazioni della moto.

Le nuove sospensioni che permettono di migliorare le prestazioni in off-road dei modelli XE e XB sono disponibili tramite la rete ufficiale di concessionari Zero Motorcycles.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026