Yoshimura Tornado S-1, la rarissima superbike da 170 CV è in vendita

Prodotta in soli 50 esemplari in tutto il mondo, la Yoshimura Tornado S-1 è una delle moto più rare. Basata sulla prima generazione della Suzuki GSX-R1000, tutti gli esemplari furono venduti ancora prima di essere prodotti. Per chi non se lo ricordasse, Yoshimura è molto di più che un semplice preparatore giapponese. L'officina è stata aperta nel lontano 1954 da Hideo “Pops” Yoshimura con la originaria denominazione Yoshimura Motors. Nel corso del tempo ha partecipato con i propri team a diverse competizioni e dalla fine degli anni '70 Yoshimura si lega alla Suzuki con un sodalizio che dura ancora oggi.

Yoshimura Tornado S-1

Yoshimura Tornado S-1 è una moto speciale e della Suzuki GSX-R1000 K1 rimane ben poco. Yoshimura ha lavorato a fondo sulla sportiva giapponese, aggiornando e migliorando la moto in modo meticoloso. Il motore 4 cilindri è stato profondamente aggiornato per arrivare a erogare una potenza massima di oltre 170 CV. Anche il telaio era stato rivisto grazie alle sospensioni Ohlins completamente regolabili e alla presenza di un impianto frenante più potente. Ma il fascino di questa moto non risiedeva nel solo aumento delle prestazioni, quanto nell'esclusività.

Con soli 50 esemplari prodotti è persto diventata un oggetto da collezione. Presentata nel 2002 al prezzo di 3.780.000 yen (20.600 euro), rappresentava la rielaborazione più completa di una superbike omologata per la strada realizzata da Yoshimura in quel periodo.

Yoshimura Tornado S-1

Un'occasione per i collezionisti

L'esemplare numero 21 di questa serie speciale è adesso in vendita in Polonia. Stando all'annuncio, la moto ha percorso complessivamente 6.986 km e si presenta in condizioni perfette. Importata nell'UE nel 2025 e revisionata in Polonia nel marzo 2026, viene ora offerta con la documentazione per l'immatricolazione internazionale. Il prezzo? 40.000 euro per entrare in possesso di un pezzo da collezione (qui l'inserzione).

Fonte: Visordown

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