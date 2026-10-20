WMC Mono RR, la moto con una super aerodinamica

White Motorcycle Concepts (WMC) afferma che la sua ultima creazione e cioè la Mono RR è dotata di un'aerodinamica particolarmente raffinata tanto da offrire il 16,4% in meno di resistenza aerodinamica e il 77% in più di deportanza rispetto a una moto convenzionale. Si tratta quindi di un concept nato appositamente per mostrare come l'aerodinamica e la progettazione del propulsore di una moto possano ''lavorare insieme'' per migliorare prestazioni ed efficienza, senza modificare la classica posizione di guida di una moto sportiva.

Una super aerodinamica

Il ''segreto'' di questo modello è una particolare soluzione aerodinamica brevettata da WMC. Si tratta di un condotto che convoglia l'aria attraverso il centro della motocicletta anziché forzarla attorno alla carenatura. In pratica, riducendo la superficie frontale e consentendo all'aria di attraversare la moto, questo sistema sviluppato da WMC permette di ridurre la resistenza aerodinamica e al contempo migliorare la stabilità aerodinamica. L'azienda ha basato la Mono RR sulla Krämer EVO2 690R, una moto da pista leggera che funge da utile punto di riferimento per misurare i vantaggi delle idee dell'azienda.

WMC Mono RR

Il telaio, le sospensioni e i freni originali sono quelli della moto originale. Le modifiche apportate hanno permesso di montare un nuovo motore e di integrare le soluzioni aerodinamiche sviluppate dall'azienda.

Il motore

L'unità è quindi è un monocilindrico da 449 cc derivato dalla Yamaha YZ450F. Utilizza una configurazione a testata invertita, con l'aspirazione nella parte anteriore e lo scarico in quella posteriore, che aiuta WMC a separare l'aria di aspirazione più fredda dai gas di scarico caldi, creando al contempo spazio per il condotto.

WMC ha poi installato un compressore volumetrico Rotrex C15-20, azionato dall'albero motore, insieme a un intercooler e a un sistema di iniezione del carburante rivisto. L'obiettivo è quello di ottenere prestazioni paragonabili a quelle del monocilindrico KTM da 693 cc utilizzato nella Krämer originale. L'obiettivo iniziale di WMC è di circa 75 CV, una potenza sostanzialmente identica ai 76 CV del Krämer standard, con la volontà di raggiungere i 100 CV.

WMC Mono RR

Si sta lavorando anche sul fronte della riduzione del peso, per portarlo da 125 kg a soli 100 kg. Per ora, tuttavia, questo risparmio di peso rimane solamente un obiettivo. Secondo le simulazioni di fluidodinamica computazionale (CFD) di WMC, la Mono RR riduce la resistenza aerodinamica del 16,4%, diminuisce la portanza del 77% e migliora la gestione termica del 16% rispetto al design convenzionale della Kramer.

Meno consumi

L'azienda stima inoltre che le modifiche aerodinamiche potrebbero migliorare l'efficienza della moto e permettere una riduzione dei consumi di circa il 7%. Il condotto d'aria ha richiesto modifiche al parafango anteriore, alle protezioni della forcella e alla carenatura, mentre le estensioni sui lati della moto sono pensate per ottimizzare il flusso d'aria intorno alle gambe del pilota. WMC afferma che queste estensioni riducono la resistenza aerodinamica dovuta al pilota del 36% rispetto alla Krämer standard.

WMC Mono RR

La Mono RR conserva comunque l'altezza della sella, la posizione di guida, il passo e la geometria del telaio della moto originale.

Dai test sul computer alla pista

Il prossimo step di WMC è passare ai test su strada, anzi in pista per verificare concretamente le simulazioni fatte al computer.

WMC è un'azienda di ingegneria e tecnologia, non un produttore di moto, quindi la Mono RR non è destinata alla vendita. Il progetto è pensato per dimostrare una tecnologia che potrebbe essere concessa in licenza ai produttori veri e propri, con il potenziale di migliorare l'efficienza e le prestazioni delle future moto da strada.

Fonte: Visodown

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