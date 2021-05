TEST RIDE Parte il 7 maggio Best of British Tour 2021, la serie di test ride su strada della gamma Triumph: 50 giorni di prove in 11 città diverse. Si parte da Bonate Sopra (BG) con i primi 5 giorni di test. Scopriamo quali sono le moto in prova e come fare a iscriversi.

LE MOTO A disposizione per i test ride ci saranno le nuove Trident 660 – qui la nostra prova – e Speed Triple 1200 RS – presto la proveremo anche noi – le Tiger 850 Sport e Tiger 900 GT, così come le Bonneville 900 e 1200 e le eleganti Modern Classics 2021.

DOVE E QUANDO Il Best of British Tour 2021 si avvia in concomitanza con l'apertura di 11 nuovi concessionari Triumph: le sedi protagoniste sono Abruzzo, Bologna Nord, Como, Livorno, Orobie, Piacenza Centro, Puglia/Lecce, Ravenna, Roma Ovest, Sicilia/Messina e Treviso. La prima tappa vedrà impegnata per 5 giorni, dal 7 all'11 maggio, la concessionaria Triumph Orobie di Bonate Sopra, a Bergamo.

COME ISCRIVERSI Non è obbligatoria la prenotazione online, ma è fortemente consigliata per evitare code e assembramenti. Per iscriversi basta cliccare qui, sul sito Tour Triumph: una volta effettuata la prenotazione sarà sufficiente recarsi presso il concessionario e accreditarsi all'esterno della struttura, con le moto che saranno igienizzate a ogni cambio turno.

TRIUMPH FIRST La piattaforma di vendita online, Triumph First, lanciata ormai 10 mesi fa, viene quindi accoppiata a un potenziato sistema di vendite fisico, grazie all'arrivo degli 11 punti vendita e al lancio dei test ride Best of British Tour 2021. Con Triumph First il cliente può consultare online lo stock di moto nuove o usate presente in showroom, contattare il venditore tramite chat o videochat, anche per mostrare il proprio usato da permutare, e infine versare un acconto per bloccare, per alcuni giorni, la moto di proprio interesse. Infine, tramite la procedura di firma digitale e video-identificazione dei documenti, il cliente può finalizzare il contratto direttamente da casa.