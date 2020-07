ACQUISTO ONLINE Durante il lockdown, in cui i concessionari erano chiusi, diverse case motociclistiche hanno creato delle vere e proprie reti di vendita online. In seguito a un incremento della digitalizzazione nella vendita di moto e scooter, anche Triumph si è cimentata in questa nuova avventura con Triumph First. Per la casa di Hinckley è anche un modo per “raddoppiare” i punti vendita.

SOLUZIONE INGLESE Triumph First è il primo esempio in Italia di piattaforma nazionale automotive dotata delle principali tecnologie necessarie a completare l’acquisto online della propria moto, integrata nell’intera rete dei concessionari italiani e inclusiva di tutti i passaggi del processo di acquisto. Il sistema vale sia per le moto nuove, sia per l’usato degli showroom Triumph in Italia.

COME FUNZIONA TRIUMPH FIRST