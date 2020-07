MUSCOLI INGLESI Se pensate a una moto dalla coppia poderosa, non c’è altra scelta al di fuori della Triumph Rocket III. Una vera e propria power cruiser coi muscoli in bella mostra, proprio come il tre cilindri in linea da 2.458 cc capace di 165 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 221 Nm a 4.000 giri/min. Le sue capacità sullo 0-100 le ha dimostrate contro una McLaren 720S, ma adesso il suo sfidante sarà… una tavola imbandita.

ANIMO RIBELLE Vi ricordate lo spot della prima BMW S 1000 RR, in cui la supersportiva bavarese si dimostrava così rapida in accelerazione da poter sfilare una tovaglia da una tavola imbandita? Ecco, la ricetta del video di Triumph è la stessa: una moto legata a una tovaglia. Riuscirà la maxi di Hinckley ad eseguire lo stesso “trucco di magia”, senza farsi sopraffare dal suo animo ribelle? Non vi resta che scoprirlo nel video che trovate sopra a questo paragrafo.