TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE A partire dallo scorso 18 maggio è possibile muoversi liberamente all’interno della propria regione, come previsto dalla Fase 2. Gli spostamenti non più strettamente necessari, accompagnati dall’autocertificazione, sono ormai un ricordo del passato (si spera), e per la gioia dei motociclisti è possibile tornare a girare in moto: dal giretto con gli amici al mototurismo in solitaria. Tuttavia, ci sono ancora alcune regole e limitazioni molto importanti da tenere in mente. Sia per non incappare in sanzioni amministrative, sia per una questione di senso civico.

ANDARE IN MOTO IN DUE

La prima questione è quella più discussa, e riguarda la possibilità di portare un passeggero. Andare in moto in due è possibile, ma soltanto se il passeggero:

è un convivente

è un parente non minuto di patente di guida o di un proprio mezzo (ad esempio, il figlio minorenne)

Per tutti gli altri casi, non è consentito andare in giro in moto in due in quanto viene meno il distanziamento sociale

SOSTE: ASSEMBRAMENTI E DISTANZE

La questione del distanziamento sociale va tenuto in considerazione anche quando uscite in moto con i vostri amici o parenti. Quando vi togliete il casco durante una sosta, è sempre obbligatorio indossare una mascherina; se non avete la possibilità di portarvela appresso – come nel caso di chi indossa tute in pelle – allora è consentito coprirsi naso e bocca con un tubolare in stoffa, un foulard, uno scaldacollo leggero o una bandana. Senza dimenticare di mantenere almeno un metro di distanza l’uno con l’altro. Magari è anche un bene: almeno non vi potete mettere le mani addosso quando discuterete su chi è arrivato per primo in cima al passo…

MASCHERINA IN MOTO

L’utilizzo della mascherina in moto è obbligatorio soltanto per chi utilizza un casco jet, mentre per i caschi integrali o modulari è possibile non indossarla. In quest’ultimi due casi vi consigliamo comunque di usare un foulard per coprire naso e bocca. Un altro spassionato consiglio che vi diamo è quello di utilizzare le mascherine anche sotto il casco integrale, non solo per quanto riguarda una limitazione del contagio, ma anche per una questione legata allo smog: infatti le FFP1 trattengono fino al 78% del particolato, le FFP2 circa il 90% e le FFP3 fino al 98%.

SPOSTAMENTI IN REGIONE: QUANDO FINISCONO?

Nonostante siamo liberi di spostarci all’interno della regione di residenza, non è ancora possibile spostarsi in altri regioni se non per motivi d’emergenza o di lavoro, comprovati da un’autocertificazione. La “riapertura dei confini regionali” è prevista per il 3 giugno 2020, ma solo per quelle regioni che non verranno considerate “ad alto rischio”.

I NOSTRI CONSIGLI

Sin dai primi giorni di lockdown a inizio marzo, vi abbiamo fornito tanti consigli e guide relative al fai da te e alla giusta manutenzione della moto. Qui sotto, vi riportiamo tutte le guide utili per i motociclisti pronti a ritornare in sella alla propria amata due ruote.

LE PROPOSTE DELLE CASE MOTOCICLISTICHE

Con il mercato delle due ruote bloccato tra i mesi di marzo e aprile, finalmente la riapertura dei concessionari ha permesso al segmento di ripartire con vendite e promozioni. Noi vi segnaliamo ogni settimana tutte le promozioni relative a moto e scooter, inoltre abbiamo raccolto tutte le case che hanno prorogato le varie scadenze di garanzie, tagliandi e richiami.