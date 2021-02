IMPARA CON DUCATI Riparte la stagione dei corsi di guida Ducati Riding Academy. Tre le tipologie di attività, dedicate a motociclisti con diversa esperienza e capacità. Si parte col DRE Rookie, dedicato ai giovani principianti con patente A2, per passare al DRE Road, fino al DRE Racetrack, per gli amanti della pista e della velocità. Quale miglior modo di conoscere la Ducati Riding Academy se non un video? Eccolo!

DRE ROOKIE Fa parte del DRE Road il DRE Rookie, dedicato esclusivamente ai giovani motociclisti – dai 18 ai 24 anni – muniti di patente A2 che guidano moto depotenziate. Il corso ha lo scopo di aiutare i partecipanti a esprimere il loro potenziale con moto come il nuovo Monster, la SuperSport 950, l’Hypermotard e le Scrambler 800. Tra le tappe già in calendario, 22-23 maggio e 25-26 settembre all'Autodromo di Modena.

DRE ROAD Il corso di guida progettato e sviluppato dalla Casa di Borgo Panigale con l’obiettivo di migliorare il livello di guida dei partecipanti, aumentando la consapevolezza e la fiducia in sella alla propria Ducati preferita, è il DRE Road. Il format mette a disposizione dei partecipanti tutti i modelli della gamma Ducati, comprese Multistrada V4 e nuovo Monster, ma anche di imparare a sfruttare al massimo i vantaggi offerti in fase di guida dalle nuove tecnologie che Ducati introduce ogni anno sui suoi modelli di serie. Prossimi appuntamenti il 22-23 maggio e 25-26 settembre all'Autodromo di Modena.

DRE RACETRACK Dedicato a coloro che vogliono vivere l’emozione della pista e affinare la loro tecnica in sella ai più performanti modelli Ducati sui più prestigiosi circuiti italiani è invece il DRE Racetrack. Il corso, poi, è a sua volta suddiviso a seconda del livello di esperienza: c'è il Track Warm Up, pensato per i motociclisti alle prime esperienze in pista, ma anche Track Evo e Track Master, che contribuiscono a migliorare abilità di guida e tempo sul giro. Le protagonista di questo format, neanche a dirlo, sono la Panigale V2, per i corsi Track Warm Up e Track Evo, e la Panigale V4 S per il Track Master. A calendario, per ora, la data del 14-15 luglio a Misano.

LO SPECIAL ONE All’interno del format DRE Racetrack, poi, è previsto anche il corso One to One, per chi vuole il massimo: postazione individuale nel box e rapporto diretto con l’istruttore, per un’esperienza da vero professionista, o semplicemente una giornata completamente dedicata alla propria passione per la pista. Questa modalità esclusiva, offerta già dallo scorso anno, nella stagione 2021 raddoppia la sua offerta: oltre alla “One to One - V4”, che quest’anno vedrà protagonista il nuovo modello in serie numerata Panigale V4 SP, si aggiunge infatti la “One to One - V2” in sella alla Panigale V2 White Rosso dotata di racing kit. Per consultare il calendario è possibile visitare il sito del DRE Ducati, qui.