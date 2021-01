TEMPO DI MANUTENZIONE Il maltempo e il freddo – tipici di questa stagione – imperversano sull’Italia, per di più tra zone gialle, arancioni e rosse è praticamente impossibile utilizzare la moto. Quale cosa migliore per ammazzare il tempo Di un po’ di manutenzione in attesa di tempi migliori? La pensa allo stesso modo Ducati, che dal 11 gennaio ’21 al 11 marzo ’21 propone lo sconto del 20% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria con l’iniziativa Ducati Seasonal Check Up… ma non per tutte le sue moto.

VECCHIA SÌ, MA… L’iniziativa è rivolta a moto nuove o recenti, ma anche a qualche vecchia gloria, a patto che non sia troppo vecchia. Per tutte le moto immatricolate dopo il 1° gennaio 2008, c’è la possibilità di sfruttare l’iniziativa usufruendo dello sconto del 20% sui ricambi originali Ducati, dal cambio olio di forcella e freni – rientranti nella manutenzione ordinaria – fino a interventi “straordinari” come pastiglie freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella o serie dischi frizione. Per tutto il periodo, inoltre, si potrà far valutare lo stato d’usura degli pneumatici e ottenere consigli su quale pneumatico Pirelli è più indicato alla propria “rossa”, oltre che usufruire di un anno di assistenza stradale ACI-Global qualora si fosse sprovvisti.

A PROVA D’ASSEMBRAMENTO Dato il periodo può essere utile il programma Ducati Cares, che permette di prenotare con il giusto anticipo il proprio check-up nel Ducati Service o Ducati Point più vicino, un sistema a prova d’assembramento.