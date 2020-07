SI PARTE! Il prossimo 4 luglio BMW darà il via al suo primo evento itinerante del 2020. Si chiamerà ''BMW Motorrad On The Road'', ed è un roadshow in cui gli appassionati del marchio potranno avvicinarsi alla gamma della Casa dell'Elica. Con un tour di 7 tappe in tutta Italia, si potrà provare la varietà della attuale gamma: dalla divertente G 310 R all’iconica R 1250 GS, passando per le ultime arrivate in casa BMW Motorrad quali la S 1000 XR e le F 900 R e F 900 XR. In tutte le tappe ci saranno a disposizione i mondi Adventure, Roadster, Heritage e Sport per vivere l’esperienza al massimo, secondo le proprie preferenze.

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO La sicurezza è garantita e ogni tappa del tour si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Nella pagina web del sito di BMW Motorrad Italia dedicata a questo evento sono spiegate dettagliatamente le misure tecniche e comportamentali che saranno adottate. Per evitare assembramenti è obbligatoria l’iscrizione ai test ride attraverso lo strumento digitale presente nella pagina web del roadshow: a seguito dell’iscrizione la segreteria organizzativa contatterà il partecipante per identificare lo slot di orario del Test Ride.