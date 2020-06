SCOPERTA TEDESCA La naked media di BMW, la F 900 R, si è rinnovata in occasione di Eicma 2019, scoprendo le sue doti dinamiche a inizio 2020 con una prima presa di contatto. Esteticamente, la naked della Casa dell’Elica è più compatta, affilata, “spigolosa” e viene offerta in tre colorazioni: blu San Marino, nero Storm Metallic e nella combinazione Style Sport (rossa e grigio). Ma da oggi, c’è una nuova speciale colorazione.

VERNICE ESCLUSIVA Gli elvetici di VTR Motorrad, i distributori ufficiali di BMW in Svizzera, ha pensato a un’esclusiva livrea per la nuova F 900 R. il modello si chiama Nardo-Blue e, da come si evince dal nome, è caratterizzata dalla combinazione di grigio nardo per le sovrastrutture e da un blu chiaro per i dettagli e per i cerchi. Questa livrea rende giustizia alle linee taglienti e, soprattutto, al carattere aggressivo della moto.

PREZZO Per quanto la colorazione sia stata stravolta, non lo sono le performance e le caratteristiche tecniche della moto: il bicilindrico parallelo da 895 cc eroga 105 CV e 92 Nm, ed è incastonato in un telaio a doppia trave in alluminio. Il prezzo di questo modello unico – che è già stato venduto - è di 14.860 euro, circa 5.000 euro in più rispetto al listino italiano.