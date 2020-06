NUOVE STRATEGIE La pandemia ha costretto tutti noi a fare i conti con un nuovo modo di fare le cose, e l’acquisto di una moto rientra tra queste. BMW si è quindi attrezzata a dovere, e ha presentato le versioni esclusive per il web dei suoi scooter di media cilindrata, il C400 X (non perdetevi la nostra prova!) e C400 GT (ecco le nostre impressioni dopo la prova).

SOLO ONLINE Si tratta di versioni dedicate esclusivamente al canale di vendita online, disponibili dal 22 giugno al 31 luglio, con condizioni particolari riservate proprio a questi modelli, sia nel caso di finanziamento in offerta che di acquisto in contanti. Il finanziamento Free2Ride TAN 0% dedicato alle Online Edition può durare 24 o 36 mesi, non prevede spese di istruttoria e di incasso rata, e i concessionari possono anche consegnare a domicilio lo scooter acquistato entro un raggio di 50 km. Ecco in dettaglio le configurazioni esclusive dei due modelli:

BMW C400 X ONLINE EDITION

Colore bianco o nero

Connectivity TFT Display

Faro a LED con elemento a Y illuminato

Luci diurne a LED

Prezzo 7.910 euro

BWM C400 GT ONLINE EDITION

Colore bianco o nero

Connectivity TFT Display

Luci diurne a LED

Prezzo: 8.760 euro

(I prezzi sono chiavi in mano con costi di preconsegna, immatricolazione, primo tagliando, quattro anni di garanzia BEST4 BMW Motorrad e cinque anni di assistenza stradale Mobile Care).

COME FUNZIONA L’acquisto dei due scooter può essere effettuato collegandosi alla pagina preorder.bmw-motorrad.it, e seguendo questi semplici passi: