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Vent Skate 50 Black Edition: arriva la serie speciale in soli 100 esemplari

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1 ora fa - Nuova Vent Skate 50 Black Edition: più esclusiva con look total black

Vent Skate 50 Black Edition arriva sul mercato con una livrea total black, componenti esclusivi e una produzione limitata
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Sta arrivando Vent Skate 50 Black Edition, edizione speciale della piccola motard, un modello per chi desidera un cinquantino comunque in grado di sapersi distinguere grazie ad alcuni contenuti esclusivi. Complessivamente ne saranno realizzati 100 esemplari.

Vent Skate 50 Black Edition

Livrea total black e dotazioni uniche

Per questa edizione speciale è stata messa a punto una nuova livrea Total Black con dettagli grafici dedicati che enfatizzano il look sportiveggiante della Skate 50.

Non è solo estetica perché Vent Skate 50 Black Edition può contare anche su di una forcella ''upside down'' con steli anodizzati neri da 41mm, dotazione esclusiva per questo modello in serie limitata. Ma non è finita qui perché troviamo anche un manubrio a sezione maggiorata, scelto non solo per l'estetica, ma pure per offrire una guida ancora più precisa e una migliore percezione del controllo.

Vent Skate 50 Black Edition

Per il resto è la Skate 50 che già conosciamo con un motore Minarelli 50 cc a due tempi abbinato a un cambio a 6 rapporti. L'avviamento è a Kick Starter.

Prezzo

Questo modello mette in evidenza l'attenzione di Vent anche per i giovani motociclisti, offrendo loro un modello esclusivo. Vent Skate 50 Black Edition è già disponibile al prezzo di 3.350 euro.

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