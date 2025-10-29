EICMA 2025

SYM BWT a EICMA 2025 lo scooter a ruote alte che punta all'efficienza

Avatar di Emanuele Colombo, il 04/11/25

3 ore fa - SYM BWT 125 2026 debutta a EICMA 2025: scooter urbano efficiente e pratico

A EICMA 2025 arriva il SYM BWT 125 2026: scooter urbano accessibile, con motore Euro 5+, LED, bauletto di serie e presa USB

Di tutte le fonti di ispirazione, quella del nuovo scooter SYM BWT è probabilmente la più originale: si tratta del ''fiore del grano saraceno'' (ma certo, si nota subito!), di cui vuole rispecchiare le doti di tenacia, forza e leggerezza. 

Il nuovo commuter urbano della casa taiwanese, presentato a EICMA 2025, vuole esssere una proposta accessibile, sostenibile e pensata per i commuter.

SYM BWT, il quadro strumenti

La tecnica del SYM BWT 125

Per questo motivo il motore Euro 5+ del SYM BWT 125 è stato progettato con un occhio di riguardo a consumi, emissioni, affidabilità e durata.

Adotta l'accensione EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System) con doppia candela, per ottimizzare l’efficienza e il raffreddamento, erogando 9,7 CV di potenza e 10,7 Nm di coppia.

SYM BWT, il bauletto

Soluzioni pratiche per l'uso quotidiano

Lato sicurezza, BWT 125 adotta luci a LED, telaio robusto e ruota anteriore da 16 pollici per migliorare tenuta e comfort sulle superfici irregolari. Ma anche altre soluzioni ad alto tasso di praticità.

Il bauletto, ad esempio, è di serie, e il tappo del serbatoio è posizionato anteriormente, per consentire il rifornimento senza costringerti a sollevare la sella. Non mancano un quadro strumenti LCD, una presa USB nel retroscudo e un vano sottosella capiente. L'arrivo sul mercato è prevista per il primo trimestre 2026, a un prezzo che la Casa promette: ''super competitivo''.

