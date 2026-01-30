Shoei X-SPR Pro, ecco le grafiche 2026. E, da marzo, arriva (anche) con omologazione FIM 2

Shoei X-SPR Pro - Tra i caschi top di gamma dedicati (anche) alla pista, il giapponese X-SPR Pro è tra i più apprezzati. Probabilmente non è un caso che parecchi tra i piloti più forti al mondo lo indossino. Due su tutti, i fratelli Marc e Alex Marquez.

Shoei X-SPR Pro, ecco le nuove grafiche 2026. In foto, i due fratelli Marquez

In effetti ha molte caratteristiche interessanti, a partire da un peso di circa 1.450 grammi ottenuto (anche) grazie alla calotta realizzata con sei strati di fibre multi-composite ad alte prestazioni, che garantiscono l'omologazione FIM. Ma c'è di più. Aerodinamicamente è frutto di uno studio molto accurato. Ha spoiler posteriore integrato, generatori di vortice sulla visiera, spoiler inferiore. Tutto, a vantaggio di stabilità e riduzione della resistenza all'avanzamento e al sollevamento.

Shoei X-SPR Pro, ecco le nuove grafiche 2026. In foto, i generatori di vortice sulla visiera

Sempre in tema di sicurezza si fa notare per la chiusura a doppio anello, per il sistema di rimozione semplificata in caso di emergenza e per il doppio meccanismo di bloccaggio della visiera.

E anche il comfort è stato tenuto in grande considerazione. È dotato di visiera anti appannante Pinlock CWR-F2R, realizzata in due dimensioni per una corretta applicazione delle pellicole tear-off. Mentre la calotta è realizzta addirittura in quattro dimensioni, per garantire volumi coerenti qualunque sia la taglia scelta. Le imbottiture sono modulari: è possibile scegliere la misura corretta di ogni parte e combinarle. C'è la predisposizione per il sistema d’idratazione, e la ventilazione prevede ben sette prese d’aria (e sei estrattori) con ventilazione dei guanciali e della parte bassa della calotta.

Shoei X-SPR Pro, ecco le nuove grafiche 2026. Nell'immagine, la ventilazione di guanciali e parte inferiore della calotta

Shoei X-SPR Pro, le novità 2026

Di nuovo per il 2026, l'X-SPR Pro ha otto grafiche (tutte visibili nella gallery) che vanno ad aggiungersi alle colorazioni bianco, nero e nero opaco - tutte già disponibili. Altra novità, l'arrivo della versione omologata FIM 2, la più recente normativa di sicurezza. L'X-SPR Pro FIM 2 sarà disponibile da marzo nelle colorazioni bianco, nero e nero opaco.

Shoei X-SPR Pro, ecco le nuove grafiche 2026. In foto, la Gardner

