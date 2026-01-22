Shoei, ecco tutti i dettagli sull'atteso Hornet ADV 06, inclusi prezzo e disponibilità

Shoei Hornet ADV 06 - L'azienda giapponese ha finalmente rivelato le specifiche dell' atteso, nuovo integrale adventure Hornet ADV 06, che arriverà sul mercato nella primavera 2026.

Shoei Hornet ADV 06, le novità

L'ADV 06 sarà (ovviamente) omologato secondo la norma ECE 22.06. Esteticamente appare simile al precedente, tuttavia c’è una differenza importante: la ventilazione. La gestione interna dei flussi è stata rivista con una presa d’aria in più e due estrattori posteriori in meno. Al posto dei sei estrattori posteriori e delle prese d’aria su mentoniera, fronte e calotta, ora quindi ci sono quattro prese anteriori e quattro posteriori, oltre a un’imbottitura centrale interna ventilata.

Shoei Hornet ADV 06, quattro misure di calotta per taglie dalla XS alla XXL

Cosa rimane invariato?

Confermato il layout generale. Il frontino parasole (rimovibile) è studiato per generare il minor sollevamento possibile, la calotta è composta da sei strati esterni in fibre di vetro, organiche e ad alte prestazioni e da vari elementi di polistirene con diverse capacità di assorbimento. La visiera CNS-2 può essere sostituita senza attrezzi e il cinturino ha meccanismo di chiusura a doppia D. Confermato anche il sistema EQRS (Emergency Quick Release System) che facilita la rimozione dei guanciali in caso di emergenza. Gli interni sono rimovibili e lavabili e c'è la predisposizione per l'interfono. Saranno disponibili come accessorio guanciali e cuscinetti centrali di diverso spessore per realizzare una vestibilità ad hoc.

Shoei Hornet ADV 06, saranno sette le colorazioni disponibili

Prezzi, taglie, grafiche

Hornet ADV 06 sarà disponibile in cinque colorazioni a tinta unita e in due varianti grafiche. Le versioni monocolore costeranno 600 euro, le altre 730 euro. Le taglie andranno dalla XS alla XXL con quattro dimensioni di calotta (XS-S | M | L | XL-XXL).

Il casco verrà fornito completo di Pinlock EVO con perni di ricambio, paranaso, tendina sottogola, olio al silicone per la manutenzione della guarnizione e del meccanismo della visiera, e sacca porta-casco.

