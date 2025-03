Prove scooter e moto novità 2025: i test di marzo (parte III)

Le prove delle novità scooter e moto 2025 continuano anche nell'ultima parte di marzo. Nelle scorse settimane è toccato allo scooter a ruota alta Piaggio Liberty, alla naked sportiva Triumph Speed Triple RS ma anche alla nuove crossover Morbidelli T1002VX e Yamaha Tracer 9 GT. Ecco quali sono i prossimi test in arrivo sulle nostre pagine e sul nostro canale YouTube.

La prova della Royal Enfield Classic 650 è in rampa di lancio (dovrebbe arrivare già oggi). L'ultima arrivata nella gamma 650 altro non è che la sorella maggiore della Classic 350: qui c'è il motore bicilindrico con una potenza di 47 CV – per la guida con patente A2 – ma rimane intatto lo stile da moto del passato. Anzi, la Classic 650 rispetto alla piccola aggiunge sovrastrutture quasi interamente in metallo: ne guadagna il look ma il peso sale a quota 243 kg in ordine di marcia. Ho già provato la Classic e posso fare un piccolo spoiler: una moto praticamente unica nel suo genere, capace di riportarti indietro nel tempo con tutte quelle cromature. Il peso c'è ma non dà fastidio, si gestisce molto bene anche da fermo (la sella è a 800 mm da terra). Per il resto dovrete attendere la prova...

Nuova Moto Guzzi V7 Sport: la bicilindrica debutta a EICMA 2024

La Moto Guzzi V7 Sport sembra riportata in vita dagli anni 70 con la colorazione Verde Legnano, ma c'è tanta modernità in più per questa nuova roadster di Mandello, anche rispetto all'attuale V7 base: tra gli altri è dotata infatti di forcella a steli rovesciati, pinze freno ad attacco radiale e un nuovo riding mode Sport (qui il prezzo della nuova V7 Sport). Per sapere quanto cambia la dinamica di guida della nuova roadster italiana dovremo attendere i prossimi giorni, sarà il nostro Alessandro a raccontarcela.

Nuovo Yamaha TMax 2025

C'è anche Yamaha TMax, il re dei maxi scooter, tra le prossime novità in prova. Il maxi di Iwata è sulla scena da oltre 20 anni ma si è affinato ulteriormente: nuovo faro LED e nuove carenature più ampie, piattaforma inerziale per ABS e Traction Control Cornering e Brake Control, mentre il display TFT da 7'' è dotato di nuove grafiche e la navigazione Garmin è disponibile ora senza abbonamento. Sulla versione Tech Max la consueta, ricchissima dotazione con plexi regolabile elettronicamente, sella e manopole riscaldabili. Per sapere quanto è migliorato il nuovo TMax 2025 dovrete attendere qualche giorno: vi racconterò tutto dalla Spagna!

Yamaha MT-07 2025 a EICMA 2024

Insieme al maxi scooter Yamaha ci sarà anche MT-07 2025, vale a dire l'ultima versione della naked giapponese. Non è la prima presa di contatto con la nuova MT-07, già ''assaggiata'' da Danilo, ma è la prima della versione con l'innovativo sistema di cambiata Y-AMT. La nuova MT-07 è profondamente rinnovata rispetto alla precedente generazione: nuovo look, nuova dotazione elettronica – tra ride-by-wire, display TFT, riding mode, controllo di trazione e cruise control di serie – ma anche nuova ciclistica – con forcella a steli rovesciati, pinze ad attacco radiale, telaio e forcellone rivisti, cerchi forgiati – ed ergonomia rivisitata tra manubrio, pedane e sella riposizionati. Io e Danilo vi racconteremo le nuove MT-07 2025, in particolare sarò io a descrivervi quella col cambio Y-AMT.

Ducati Streetfighter V2 a EICMA 2024

La prova delle Ducati Streetfighter V2 e Streetfighter V4 2025 concluderà i test del mese di marzo. Le nude di Borgo Panigale portano in dote grandi novità: la più piccola è tutta nuova dall'alto del nuovo motore V2 che dice addio al Desmo, ma la grande è cambiata profondamente tra telaio, forcellone – ora bibraccio – e motore della Panigale V4. La Streetfighter V2 fa uno step quanto a peso – il motore è più leggero del precedente di quasi 10 kg – e rinuncia a un po' di prestazioni col nuovo bicilindrico a V da 890 cc per 120 CV e 93,3 Nm di coppia (lo stesso della nuova Panigale V2, qui la prova). Insomma, da un parte la V4 cresce – siamo a quota 214 CV – dall'altra la V2 si rende più umana. Ce le racconterà il nostro Fabio: restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/03/2025