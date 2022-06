Ducati SCR-X e SCR-E GT, le due nuove foldable elettriche targate Scrambler

Si allarga la famiglia delle e-bike di Borgo Panigale con due modelli pieghevoli pensati per la città. Ecco come sono fatte e quanto costano

Cresce la famiglia di biciclette a pedalata assistita di Borgo Panigale: dopo la eScrambler che abbiamo provato qualche mese fa arrivano due nuove foldable realizzate in collaborazione con Platum, brand di MT Distribution che da tempo collabora con la casa bolognese, anche per la realizzazione di monopattini (qui la prova del City Cross-E e del Pro-EVO III).

DUCATI SCRAMBLER SCR-E GT

La nuova foldable elettrica Ducati SCR-E GT, vista di 3/4 anteriore

Il primo modello, già disponibile sullo store ufficiale Ducati, si chiama SCR-E GT e monta nel mozzo posteriore un motore Bafang da 250W e 48V, potenziato rispetto alla pieghevole presentata un anno fa. Il telaio pieghevole è in alluminio leggero, con la batteria da 614 Wh integrata all’interno del tubo, e che garantisce un’autonomia di circa 80 km. La e-bike monta un doppio ammortizzatore: quello posteriore a molla, integrato nel telaio, e una più classica forcella anteriore ammortizzata.

La nuova foldable elettrica Ducati SCR-E GT, il motore è a 48V

CHE RUOTE! Le ruote sono da 20” x 4”, le cosiddette “fat”, perfette per muoversi agilmente in città ma anche lungo sterrati o tratti di fuoristrada leggero. Il cambio è uno Shimano Tourney a 7 rapporti, i freni sono a disco davanti e dietro, mentre il display è LCD waterproof, con pulsanti per regolare il livello di assistenza e l’accensione delle luci integrate.

DUCATI SCRAMBLER SCR-X

La nuova foldable elettrica Ducati SCR-X, vista laterale

La “ics” nel nome farebbe pensare a un modello più avventuroso, ma non è così. Questo modello, con specifiche tecniche analoghe alla sorella SCR-E GT (motore, freni a disco, ruote FAT), è infatti pensato per l’uso cittadino: di serie prevede un portapacchi posteriore integrato che supporta carichi fino a 25 kg, e la batteria è leggermente meno capiente, 499 Wh. Invariata invece l’autonomia, che è sempre di 80 km.

SCHEDA TECNICA SCR-E GT

Telaio in alluminio, pieghevole Motore posteriore, brushless, 250W Batteria 614 W, integrata al telaio Ruote FAT 20” X 4.0” Freni Tektro HD-T285 a disco Cambio Shimano Tourney 7 rapporti Display LCD waterproof Sella SR Viento Autonomia Da 50 a 90 km Peso conducente 100 kg Forcella ammortizzata Luci anteriori LED Ricarica circa 4/6 ore Velocità 25km/h (velocità max) Peso 33 kg Prezzo 1.999 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/06/2022