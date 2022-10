Dalla Hornet alla Super Hornet? Cosa dicono i brevetti sulla CB1000R 2024

Il ritorno del Calabrone, sotto il nome CB750, circa 10 giorni fa, ha portato scompiglio – a proposito, voi da che parte state? – ma in questi giorni il nome Hornet è stato riproposto per un’altra, nuova moto. Sì, tra le fila Honda ci sarebbe una Super Hornet – alias CB1000R – magari con motore 1.000 derivato dalla supersportiva CBR1000RR-R: che la Casa di Tokio sia finalmente pronta a gettarsi nel segmento delle hyper naked?

CB1000R AL QUADRATO Honda si è sempre rifiutata di scendere in campo nel segmento e la sua proposta, targata CB1000R – qui la versione 2023 – ha portato avanti per anni la filosofia del meno è meglio. Dalla corsa verso potenze record da 200 CV e più – vedasi la nuovissima BMW M 1000 R – la naked Honda si è sempre tenuta lontano, forte dei suoi 145 CV e di un gran piacere di guida, come la Casa dell'ala dorata insegna (qui la mia prova della CB1000R). Beh, forse i tempi stanno per cambiare...

Honda: il brevetto della nuova CB1000R 2024

NEL SEGMENTO Le voci sulla Super Hornet parlano di una moto estrema, con 200 CV per 200 kg di peso, alette aerodinamiche e soluzioni che catturano l'occhio, come il telaio monoscocca e l'ammortizzatore posteriore posizionato longitudinalmente. Una moto per giocarsi a tutti gli effetti lo scettro di migliore hyper naked al pari dei mostri sacri come Aprilia Tuono V4 e Ducati Streetfighter V4, tanto per citare due delle più agguerrite rivali (protagoniste della nostra comparativa lo scorso anno). Lasciate che vi dica la mia: Honda sa bene come costruire moto e sia la nuova CB750 Hornet che la tanto chiacchierata Super Hornet – qualora dovesse arrivare – spazzeranno via tutti i pregiudizi in men che non si dica. Giusto il tempo di un test ride...

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2022