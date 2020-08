BMW TELA BIANCA È innegabile, sulla base delle moto BMW spesso nascono delle vere e proprie opere d’arte di customizzazione. Nuove o vecchie che siano le moto dell’elica fungono da tela bianca per talentuosi preparatori, come Dirk Oehlerking di Kingston Customs e la sua special Good Ghost realizzata partendo da una BMW R 100 RS del 1980 o Roland Sands e la sua Dragster costruita sulla nuovissima R 18. Proprio la custom bavarese fa da base alla “post-atomica” R 18 Blechmann di Bernhard Naumann.

LE MODIFICHE Maestro della lavorazione della lamiera, Naumann ha dapprima rimosso tutte le sovrastrutture originali, per poi lavorare di volta in volta il metallo con una tecnica di progettazione “rapida” che, stando a quanto afferma, gli consente di tenere sotto controllo costante le proporzioni delle sue creazioni. La sua special dalle linee post-atomiche si caratterizza per il cupolino frontale – ovviamente realizzato a mano – che ospita un faro a LED con lente gialla che ricorda il doppio rene tipico delle auto bavaresi. Sempre dalla tradizione del marchio arrivano gli accostamenti cromatici (bianco e nero) e la lavorazione pinstriping che abbiamo visto anche sul primo prototipo ufficiale della R 18. Ma le modifiche non si fermano certo qui, Naumann ha realizzato per la sua R 18 un serbatoio più stretto e sportiveggiante che mette in evidenza le forme generose del maxi boxer da 1.802 cc, capace di 91 CV e ben 158 Nm di coppia massima, una coppia di semi manubri e un posteriore inedito. Invariata la ciclistica ed il telaio.

LAVORO COMPLESSO Come potrete ben immaginare, costruire una special non è certo un lavoro da due minuti, anche se alla realizzazione si dedica un intero team di lavoro. Pensate, per la R 18 Blechmann Naumann e i sui ci hanno impiegato ben 450 ore di lavoro… chissà a quanto va la mano d’opera!